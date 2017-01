Mosselbaaier in SA span vir hokkie

Die 16-jarige Nicci Claassen van Mosselbaai is in die SA binnenshuise-hokkiespan opgeneem.

SUID-KAAP NUUS - 'n Mosselbaaier, Nicci Claassen (16), is gedurende Desember in die Suid-Afrikaanse binnenshuise-hokkiespan opgeneem. Nicci, 'n oudleerder van Milkwood, is 'n graad 11 leerder en koshuisinwoner van Hoër Meisieskool Eunice in Bloemfontein. Sy spandeer haar vakansies by haar ouerhuis op Mosselbaai.

Vanjaar se nasionale toernooi vir die o/16 binnenshuise-hokkiespan het vanaf 12-16 Desember in Kaapstad plaasgevind. Hokkiespelers van die Southern Cape Sables, onder leiding van Erica Combrinck van Mosselbaai, het aan die toernooi deelgeneem. Meer as 2 000 spelers was by die uitdunne betrokke.

Dit is tydens hierdie toernooi wat Nicci tot die nasionalespan verkies is. Sy is boonop ook die eerste Sables-speler wat hierdie prestasie behaal.

Nicci sê voordat sy na die Hoër Meisieskool Eunice is, was sy 'n leerder aan Hoërskool Punt.

"My ma was 'n Vrystaat- en Kovsies-hokkiespeler en my pa 'n Suid-Afrikaanse skolerugbyspeler, so ek het beslis my sporttalent van hulle geërf."

Nicci speel sedert graad 1 hokkie en dit is haar gunsteling sport. "Binnenshuise-hokkie is baie vinniger en meer opwindend as veldhokkie." Die sport word in 'n binnenshuisesentrum gespeel en spelers het dunner stokke as in veldhokkie. Die bal is ligter en die oppervlakte gladder. Daar is vyf spelers in elke span en die reëls verskil ook van veldhokkie.

"Ek is bevoorreg om deel van die SA-span te wees want ek weet van hoeveel ander meisies wat ook in die span sou wou wees. Dit het harde werk geverg." Volgens Nicci het binnenshuise-hokkie nie vaste posisies nie omdat die spel so vinnig verander. Sy sê sy speel dus meeste van die tyd in die middel.

Nicci sê hoewel sport vir haar belangrik is, kom akademie altyd eerste. "Ek hardloop en oefen wanneer ek kan, al is dit net 30 minute per dag. Saterdae doen ek fiksheid en stokwerk saam met my span. My ouers sit geen druk op my om te presteer nie, maar ondersteun en motiveer my."

