Bullrun pret bring die trofee na die Wes-Kaap

Die Dusty Sprockets.

NASIONALE NUUS - Tydskrifte, koerante en aanlyn berigte het die afgelope week gegons oor die 2016 WegRy Bullrun stofpad rally en pan fun, wat 6-8 Oktober in Vosburg (Noord-Kaap) plaasgevind het.

Die Herald het ‘n eksklusiewe onderhoud met die wenners en naaswenners gehad en bietjie dieper gaan delf. Die Bullrun 2016, eerste plek is gevat deur Jan en Anél Burger met hul 1968 Fordoffpolisiekar-Fairlane. Hulle hou die Bullrun wisseltrofee en het die offisiële spogregte (bragging rights) vir die volgende jaar. Daar was 147 spanne wat deelgeneem het hierdie jaar.

Die Burgers is van die Kammanassie en die 2016 was hul eerste deelname aan die WegRy Bullrun. “Wat ‘n ongelooflike belewenis...” het Burger gesê. Die ’68 Ford Fairlane was Jan Burger se pa se motor wat hy in 1973 uitgekoop het by Welkom se speurtak vir R630-00. Aanvanklik wou Burger glad nie met sy erfstuk deelneem aan die Bullrun nie en het die paartjie besluit om ‘n ou motor te soek wat minder sentimente sou hê.

“Dit het so bietjie armdraai en oorweging gekort, maar eventueel het Jan ingestem dat die Fairlane (Vegskip X) kon dien as die Fordoffpolisiekar,” vertel Anél opgewonde. Die Fairlane het die afgelope 14 jaar net as ‘n “memory” in die stoor gestaan, “...selfs die bande was nog dieselfde bande wat Pa Jan laat opsit het destyds.”

So herleef herinneringe en word deel van ‘n nuwe avontuur. Selfs die ou Fairlane het kans gekry om ordentlik keel skoon te maak en ou stof af te skud. Jan het weer met ‘n glinster in sy oog, stories gedeel aan mede Bullrunners van hoe hy en Pa Jan ou tjorre opgebou en heel gemaak het. Na die aankondiging van die wen is Ma’s en familie gebel en gewassap en het verbasing, ongeloof en trane ‘n ou hoofstuk op ‘n hoë noot afgesluit en omgeblaai vir ‘n nuwe hoofstuk van Burger en die ’68 Fairlane.

Bullrunners word punte toegeken deur organiseerder Gerrie van Eeden en sy WegRy span asook Marshalls tydens die Bullrun. Die voertuig verdien ‘n punt (“score”) op grond van ouderdom (ouer as 1980) en optrede (“performance”) en punte vir spangees en afsonderlike items word dan noukeurig opgetel en uitgewerk tydens deelname. Die stofpad rally was oor ‘n gesamentlike afstand van 230km om Vosburg.

Die ondersteunerspan van die Fordoffpolisiekar was Hendrik en Rene Naude (Kammanassie), Nico en Juliet De Waal en Christa Boshoff van Knysna. “Sonder ondersteuning asook belangstelling van borge sou die deelname en wen nie moontlik gewees het nie” stem al die lede van Fordoffpolisiekar saam.

Dankie aan al die belangstellendes en borge! JP Spares, Hereford Group George, Propshaft Engineering, Carlu Trekkers, Ferrobrake, TI Paint en Craig albei van Knysna. Asook vriende wat langs die kantlyn dopgehou en geskree het.

Die tweede plek is gewen deur Rudi Van Wyk en sy spanmaat Christo Bakkes, albei van Humansdorp. Hul span, Datskar se tema is Dakar en daarvolgens “gepimp”. Hul ondersteuner span was Pieter Cawood, Pierre du Plessis, Carel Bakkes en Jaco Malan, almal van Humansdorp behalwe Jaco van Patensie. Datskar het in 2014 vir die eerste keer aan die Wegry Bullrun deelgeneem en neem toe in hul 3de jaar die 2de plek in die kompetisie.

Die Bullrun het ‘n ongelooflike positiwiteit en kamaraderie onder deelnemers wat van regoor SA opdaag. Albei spanne het aangedui dat hulle gaan kontak hou en volgende jaar die stofpad dalk selfs saam sal aandurf na Vosburg vir die 2017 Wegry Bullrun.

Die Bullrun 2016, eerste plek is gevat deur Jan en Anél Burger met hul 1968 Fordoffpolisiekar-Fairlane.

'Ons bring jou die nuutste Tuinroete, Klein Karoo, Hessequa nuus'