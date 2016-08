SA-landloopkampioenskappe weer in George

George gaan op Saterdag, 10 September, druk besig wees wanneer ongeveer 3 500 landloopatlete op die dorp toesak om aan die Suid-Afrikaanse nasionale landloopkampioenskappe by Olympia-skool deel te neem. Generiese foto.

GEORGE NUUS - George gaan op Saterdag, 10 September, druk besig wees wanneer ongeveer 3 500 landloopatlete op die dorp toesak om aan die Suid-Afrikaanse nasionale landloopkampioenskappe by Olympia-skool deel te neem.

Dis die tweede keer wat dié nasionale byeenkoms in George aangebied word ná die eerste byeenkoms in 2014 - ook by Olympia.

Moses Gericke, president van Atletiek SWD (ASWD), het Maandag op 'n nuuskonferensie by Far Hill-hotel gesê die byeenkoms word op versoek van die atlete weer hier aangebied. "Topatlete soos Shadrick Hoff, Steven Makokka en George se Elroy Gelant het dit prontuit aan ons gestel dat die baan by Olympia van wêreldklasgehalte is en het versoek dat dit weer in George aangebied word. Hulle behoort te weet, want hulle neem internasionaal deel."

Jakes Jacobs, voorsitter van SA Landloop, het by die nuuskonferensie gesê die baan by Olympia gee Suid-Afrikaanse atlete 'n uitstekende kans om hulle vir toekomstige byeenkomste voor te berei en ook om toptye te behaal. Dié byeenkoms sal ook gebruik word om die SA-landloopspan vir die 2017 Wêreldkampioenskappe in Uganda te kies.

Tydens diéselfde geleentheid het Melvin Naik, burgemeester van George, gesê hy is dankbaar dat George weer gasheer kan speel vir so 'n groot nasionale sportbyeenkoms en dat die munisipaliteit alles binne hul vermoë sal doen om die organiseerders te ondersteun. Hulle sal ook 'n geldelike bydrae maak.

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'