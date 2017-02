24 rekords spat by interskole-atletiek

Angela Els (York High) op pad na haar nuwe rekord in die dogters o.14 m-hekkies. Haar wentyd was 17:28. Foto: Hugo Redelinghuys

SUID-KAAP NUUS - Ses hoërskole het verlede Donderdagmiddag aan die Imperial George atletiek-uitdaagbyeenkoms by Glenwood House deelgeneem.

Glenwood House, PW Botha Kollege, Hoërskool George, Oakhill (Knysna), York High en Curro (Mosselbaai) se atlete het in warm weer skitterende prestasies gelewer en altesame 34 rekords laat spat.

Die hoofborg was Imperial George.

Luke Gauche, 'n leerder van Glenwood House wat in die seuns o.17-ouderdomsgroep deelgeneem het en die senior victor ludorum-trofee gewen het, was ongetwyfeld die beste atleet van die dag.

Gauche het altesaam 2 113 punte met sy prestasies behaal. Hy het rekords opgestel in die 110 m-hekkies (16:O3 vir 716 punte), 100 m (11:41 vir 706 punte) en verspring (6:55 m vir 691 punte). Hy was ook eerste oor die wenstreep in die 200 m (23:62 vir 691 punte) en tweede in die 400 m (55:57 vir 626 punte).

Genevieve Young, ook 'n leerder van Glenwood House (dogters o.17), het met haar 1 968 punte wat sy ingeoes het die senior victrix ludorum-trofee ontvang. Sy het die 100 m in 'n nuwe rekordtyd (11:36 vir 836 punte) gewen.

Young was ook sesde in die 100 m (14:08 vir 599 punte) vyfde in die 200 m (31:67 vir 533 punte) en derde in die 100 m-hekkies (22:77 vir 470 punte).

Die talentvolle Micaela Kirsten van Curro Mosselbaai (dogters o.15) het 2 097 punte ingesamel en sy het ook die junior victrix ludorum-trofee ontvang.

Kirsten het rekords opgestel in die 200 m (27:84 vir 702 punte), 400 m (1:04.98 vir 701 punte) en 90 m-hekkies (16:33 vir 694 punte). Sy het ook goud gewen in verspring (4,27 m vir 350 punte en 100m (13:77 vir 647 punte).

Die belowende John Tanner van Oakhill Skool in Knysna (seuns o.14), het met sy 1680 punte die junior victor ludorum-trofee ontvang.

Tanner het die 100 m in 'n rekordtyd (12:27 vir 626 punte) gewen. Hy was eerste oor die wenstreep in die 200 m (25:62 vir 608 punte) en het ook die verspring titel (5,14m vir 396 punte) gebuit. In die gewigstoot (10,47m vir 446 punte) het hy tweede geëindig.

Dogters o.17: Madison Solomon (Glenwood House) 100 m-h (19:28), Britney-Ann Meyer (York) 800 m (2:33.61), Sanja Greeff (York) 400 m (1:08.01), Eveleen Dos Santos (York) 100 m (12:92), 4 x 100 m-aflos (York) (56:46.

Seuns o.17: 4 x 100 m-aflos (George Hoër) (47:10).

Dogters o.19: Jaime Kruger (Glenwood House) gewigstoot (8,84 m).

Seuns o.19: Bradley de Beer (Glenwood House) 110 m-hekkies (16:04), Josua Alaart (York) verspring (6,12 m), Bremmer Keffers (PW Botha) 100 m (11:32), Justin November (PW Botha) 400 m (53:42), Austin October (George Hoër) 800 m (2:08.60), 4 x 100 m-aflos (York) (47:03).

Genevieve Young (Glenwood House) het met haar 1968 punte wat sy ingeoes het die senior victrix ludorum-trofee ontvang by die Imperial George atletiek-uitdaagbyeenkoms by Glenwood House. Links staan Dennis Symes, skoolhoof van Glenwood House, en regs is Haadie Bardien,verkoopsbeampte van Imperaial George. Foto:: Hugo Redelinghuys .

Luke Gauche (Glenwood House) was ongetwyfeld die beste atleet van die Imperial George atletiek-uitdaagbyeenkoms by Glenwood House. Hy is met die senior victor ludorum-beker beloon. By homs staan Dennis Syms (links), skoolhoof van Glenwood House, en regs is Haadie Bardien,verkoopsbeampte van Imperaial George. Foto: Hugo Redelinghuys .

Dogters o.14: Angela Els (York) 90 m-hekkies (17:28) en 200 m (29:26), 4 x 100 m-aflos (George Hoër) (57:60)Seuns o.14: Luther Blaauw (George Hoër) 800 m (2:18.97)), Denve Olivier (George Hoër) 400 m (1:01.02), Christopher Buckley (York) gewigstoot (10,50 m) 4 x 100 m-aflos (York) (51:84).Dogters o.15: Carla du Plessis (Glenwood House) hoogspring (1,45 m), 4 x 100 m-aflos (Glenwood House) (57:30).Seuns o.15: Cohen Gallant (York) 100 m (11:07), Damian Paulson (George Hoër) 400 m (57:75), Kamvalihle Ben (York) 800 m (2:19.08), 4x 100 m-aflos (George Hoër) (48:15).