Kwaggas se hamergooiatlete laat rekords spat

Barry Botha (seuns o.19) het Henry Störm se rekord van 48,94 m, wat hy in 2013 opgestel het, met bykans drie meter na 51,32 m verbeter.

GEORGE NUUS - Dalk is daar iets in George se drinkwater of miskien eet hulle net baie spinasie, maar die spannetjie hamergooiers wat Maandag by Hoërskool Outeniqua se kleure-atletiekbyeenkoms in aksie was, het behoorlik die rekords laat spat.

Vyf nuwe rekords is opgestel en sewe atlete het hul beste afstande nóg by dié kleurebyeenkoms gegooi.

Een plek waar die seuns moet suutjies trap en konflik vermy, is in die dogters o.17-afdeling. Drie atlete het hul persoonlike beste afstande behaal.

Die belowende Maretha Theron het hier geseëvier met 'n wenafstand van 39,03 m. By verlede jaar se kleurebyeenkoms, in die o.15-afdeling, het sy die hamer op 32,90 m laat grondvat. Nou, 'n jaar later, gooi sy 'n yslike 6,13 m verder. Sy het beslis lood in haar pype.

Meike Strydom, 'n gewigstoter van formaat, was tweede in die o.17-afdeling met 38,44 m, ampertjies twee meter verder as haar wenafstand van 36,30 m wat sy by verlede jaar se kleurebyeenkoms, ook in die o.17-afdeling, behaal het.

Die geluksgodin het haar rug op die arme Jana Botha gedraai toe sy die hamer 'n allemintige 43 m ver geslinger het, maar ongelukkig was dit buite die veld en tel dié gooi nie.

Sy sou hier loshande gewen het, maar het nogtans 'n verdienstelike derde plek met 'n afstand van 36,40 m behaal. Hou haar maar dop.

Nog 'n mannetjie wat vorentoe vir hom groot naam gaan maak, is Henry Tromp. Dié rooikop het in die o.15-afdeling met 'n afstand van 43,00 m gewen. Om dit in perspektief te stel: in 2016, in die o.14-afdeling, het hy die hamer op 30,82 m laat land.

Om skraps 'n jaar later die hamer bykans 13 meter verder te gooi, wil gedoen wees. Dink net wat dié buks oor drie jaar met 'n hamer gaan aanvang.

Ancois Jordaan het self puik vertoon deur die dogters se o.15-afdeling met 'n afstand van 31,75 m te wen. Dis 'n verbetering van oor die 6 meter op haar afstand in 2016 in die o.14-afdeling.

Klompie ysters, dié hamergooitroepe van die afrigter, Jacques Wolfaardt.

In die o.17-ouderdomsgroep het CJ Niemand ook Henry Störm se 2011-rekord van 51,25 m uit die rekordboeke gevee met 'n puik gooi van 54,58 m. Hou gerus dié knaap dop; hy gaan vorentoe onder die bestaande rekords maai.