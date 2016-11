Atletiek SWD vereer sy sportsterre

Alf Zehmke, president van Grasshopper Outeniqua Harriers, wens twee van sy klub se topatlete geluk met hul toekennings. Links staan Nolene van Rensburg en regs Elwick van Wyk, wat albei vir hul stapprestasies vereer is.

SUID-KAAP NUUS - Meike Strydom, 'n gr. 10-leerder van Hoërskool Outeniqua, is Vrydagaand by 'n glansgeleentheid by die Wilderness-hotel aangewys as Atletiek SWD se sportvrou van die jaar vir 2016.

Strydom het ook die trofeë ontvang vir die beste baan- en veldatleet vir dogters o.17 en het vanjaar by verskeie groot atletiekbyeenkomste goud in gewigstoot verower.

Elwich wat ook aangewys is as die beste mansstapper van 2016.

Jacques Wolfaardt is aangewys as afrigter, Eddie Mouton van Nedbank SWD as ysterman en Nedbank SWD as beste klub van die jaar.

Die volgende persone is vereer vir tegniese uitnemendheid:

Overton November, George Kock, Rose Linda Kock, Kidron Kaboni, Moses Gericke, Wessel van Brakel, Jan Booysen, William Jansen, Gwendolene Kopeledi, Reginald Mitchell en Desmond Prins.

Die 71-jarige juweel van die Suid-Kaap, Toy Ungerer, wat by die meestersatletiekkampioenskappe in Perth, Australië, die 400 m vir vroue 70+ in 'n nuwe wêreldrekord van (73:97) gewen het, is aangewys as beste meesters-vroueatleet.

Ungerer het ook 'n spesiale toekenning ontvang vir die wêreldrekord wat sy opgestel het. Johan Windt is aangewys as die beste mans-meestersatleet vir 2016.

Die volgende atlete is ook vereer:

Baan en veld (medaljes by SA junior en jeugbyeenkomste):

Annuske Coertze - spiesgooi (46,39 m), Simonn Swanevelder - paalspring (3,2 m) en Russel Pratt - 10 km-stap (51:01.62).

Marno April - seuns o.16, Nolene van Rensburg - dogters o.15, Bradley Carelse - seuns o.19 en Bianca le Grange - dogters o.19.

Godwin Heyns - junior mansatleet, Melissa van Rensburg - senior vroue atleet, Elfonzo Pieterse - senior mansatleet, Anel van Wyk - vroue 35-39, Lana Theunissen - vroue 40-49, Lindile Tokota - mans 40-49, Annatjie Botes - vroue 50-59, Patrick Peters - mans 50-59 en Jan du Toit - mans 60+, Elfonzo Pieterse - mans-padatleet van die jaar en Melissa van Rensburg, vroue-padatleet van die jaar.

Atlete jonger as 12: Xavariea Tekana (goud), Ashton Grootboom (goud), Shevonne Gentle (silwer), en Sheronique Noordman (silwer).

Shane Webb - dogters 13 (goud), 17:03, Durando Aweries - seuns 13 (goud) 15:25, Nolene van Rensburg - dogters 14-15 (goud) 26:25, Mone Geldenhuys - dogters 14-15 (silwer) 27:33, Louis Plaatjies - mans 40-44 (silwer) 1:01:29, David Morgan-Smith - mans 75-79 (goud) 1:09.30, Ishmael Mohlaleni - mans 45-49 (silwer) 2:00.00. Nolene van Rensburg vroue padstapatleet vir 2016.

Ita Stiglingh is as vroue padstap ambassadeur en David Morgan-Smith as mans padstap ambassadeur aangewys.

Dogters 8 jr-span wat goud gewen het by die SA Landloopkampioenskappe: Sheroniqua Noordman, Elisma van Wyk, Lorezel Wolhuter en Phoebe Cairncross. Seuns 9 jr span het 'n bronsmedalje ingepalm: Kurt Botha, Katlego Letsoso, Juliano Solomons en Umalien Kleinhans. Kurt Botha (silwer), Hendry Isaac (silwer). Annatjie Botes -vroue 55-59 jr (silwer) en Ruben Dhlepu - junior mans (vierde).

Linelle Groenewald het 'n trofee ontvang vir vroue-landloopambassadeur van die jaar. Botes en Dlephu is onderskeidelik aangewys as vroue en mans-landloopatleet van die jaar.

'Ons bring jou die nuutste Tuinroete, Klein Karoo, Hessequa nuus'

Die talentvolle stapper Elwick van Wyk, 'n gr. 11-leerder by Van Kervel, is aangewys as sportman van die jaar.