Bestmed borg straatmylreeks

Die Bestmed-straatmylreeks is verlede Donderdag by NMMU George-kampus bekend gestel. Van die eregaste by die geleentheid was voor, van links: Moses Gericke (president van Atletiek SWD), prof. Quiton Johnson (kampushoof van NMMU George), Yoliswa Lumka (NMMU-sportdirekteur) en Sasja la Grange (bemarkingshoof van Bestmed). Agter: Dirk van der Westhuizen (Wes-Kaapse departement van kultuursake en sport), Dave van der Walt (Eden-sportraad), LJ van Zyl (SA Olimpiese atleet), Karen Phipson (ATKV Hart

SUID-KAAP NUUS - Bestmed gaan die Eden-straatmylreeks vir die volgende drie jaar borg.

Dié mediese diensverskaffer het die aankondiging verlede Donderdag tydens die mediabekendstelling van die Bestmed Eden-straatmylreeks op Saasveld, tuiste van die NMMU se George-kampus, gedoen.

Sasja la Grange, bemarkingshoof van Bestmed, het in antwoord op 'n vraag gesê die maatskappy sal sy betrokkenheid by dié reeks ten minste vir die volgende drie jaar voorsit. Sy het gesê Bestmed het sy fokus op die Suid- en Oos-Kaap verskerp en hulle beskou die straatmylreeks as 'n ideale geleentheid om die maatskappy beter te bemark.

La Grange het gesê Bestmed se borgskapstrategie is om alle Suid-Afrikaners meer gesond te maak deur die ondersteuning van hul vyf gesondheidspilare: wees aktief, wees nutrisiewys, wees finansieel fiks, wees veilig en wees gelukkig. Sy het Bestmed-lede aangemoedig om die straatmylreeks by te woon en terselfdertyd 'n gratis gesondheidstoets by die Bestmed-gesondheidstente te laat doen.

Tydens die bekendstelling het Karen Phipson van ATKV op Hartenbos ook aangekondig dat hulle R25 000 gaan bydra tot vanjaar se reeks. Die Wes-Kaapse departement van kultuursake en sport gaan R10 000 tot die ontwikkeling van die reeks skenk.

Ander sekondêre borge wat ook straatmylreeks ondersteun, is Klein Karoo Internasionaal, Coca-Cola, Kovsies, Karoopot-restaurant op Oudtshoorn, Karoo MTB Tours, Madibaz Sport, Plastics for Africa, Group Editors as mediaborg en Oudtshoorn Ford.

Om die geleentheid suksesvol aan te bied, word sterk geleen op vennote soos Atletiek SWD, Eden-fietsry, die munisipaliteite van George, Oudtshoorn en Mosselbaai en hulle verkeersde-partemente.

As akkommodasie-borge het die reëlingskomitee die ondersteuning van Kleinplaas-vakansieoord, La Pension-gastehuis, Advocate's Manor-gastehuis, NA Smit-rusoord (almal op Oudtshoorn) en Nelson Mandela Metropool Universiteit (George Kampus).

Die bekende Olimpiese atleet LJ van Zyl se vrou, Irvette - in eie reg een van Suid-Afrika se topatlete - het hom uitgedaag tot 'n tweestryd tydens die straatmyl op Hartenbos.

Prysgeld van R81 500 is in die reeks op die spel.

Die eerste been van die reeks word op Oudtshoorn aangebied en staan bekend as die Bestmed Klein Karoo-straatmyl. Dit vind op Saterdag 17 Desember in Baron van Reedestraat plaas. Die tweede been op Dinsdag 20 Desember vind in George by NMMU se Saasveld-kampus plaas en staan as die Bestmed Nelson Mandela Metropool-straatmyl bekend. Die derde been is op 22 Desember in Hartenbos plaas as en staan nou as die Bestmed ATKV-straatmyl bekend.

Van Suid-Afrika se topatlete wat alreeds aangedui het dat hulle gaan deelneem, is Dumisane Hlaselo en Simoney Weitsz, verlede jaar se reekswenners, asook Elroy Gelant (Olimpiese finalis in Rio vanjaar), Dullan Solomons, Chantel de Lange vanuit Nederland), Leanda du Bruyn (Kalifornië]), Thabang Matiwane, Henry Makane en Thandi Sehohle (albei Universiteit Johannesburg), Keso Molotsane (Kovsies), Godfrey Mothapo (Tembisa AC), Icarien van Deventer (Tygerberg), Amy Abrahams (UWK) en Anneline Roffey (FNB Multisport).

Vanjaar word fietsry as deel van die program op Oudtshoorn aangebied. Die myl-snelren gaan beslis van die land se topfietryers trek.

Klubs en oefen-groepe van die Kovsies, die PUK, FNB Multisport, Endurocad van Elana Meyer, Willie Engelbrecht se Zwarries-groep, Norman Ontong se Fit2Run-groep uit Worcester, die Riversdal SuperKids en die Cecil Roffe-groep het hul teenwoordigheid bevestig.

Meer inligting kan op die webtuiste verkry word. Inskrywings kan ook aanlyn gedoen word www.edenmiles.co.za

Vir enige navrae kontak Hans van der Veen by 083 462 0477.

'Ons bring jou die nuutste Tuinroete, Klein Karoo, Hessequa nuus'

Vanjaar se "nuutjies," wat deel van die program vorm, is die myl-fietsren as deel van die Bestmed Klein Karoo-straatmyl op Oudtshoorn en die gesinswedloop wat deel is van die Bestmed ATKV-straatmyl op Hartenbos.