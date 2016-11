Meestersatleet terug van wêreldkampioenskappe

Die verwelkomingskomitee by George-lughawe: Van links is Cassie en Jackie Kruger, Sandra van Rensburg (Tiger Wheel & Tyre), Toy Ungerer, Lorraine Verhagen (George Herald), Marelize Lindt en Nico Ungerer, Toy se man. Voor is die sanger Michael Lindt en Calista (4).

GEORGE NUUS & VIDEO - Toy Ungerer, Oudtshoorn se wêreldkampioenmeestersatleet, is gister soos 'n held by die George-lughawe ontvang.

Met haar aankoms by die lughawe is sy deur familie, vriende, die sanger Michael Lindt en personeel van die George Herald ingewag.

Lof vir haar prestasies tydens die wêreldmeestersatletiekkampioenskappe in Perth, Australië het nie op die George-lughawe geëindig nie. Met hul aankoms op Oudtshoorn, was Enchanted Coffee Shop versier deur eienaar Adalene Rudolph en gevul met Oudtshoorniete na aan Toy en Nico.

Uitvoerende burgemeester Colan Sylvester en onderburgemeester Noluthando Mwati, vriende, familie, Oudtshoorn-sportlui en van Toy se aanhangers het haar hartlik terug verwelkom en geprys vir haar prestasies by die wêreldkampioenskappe, waarvan die opstel van 'n nuwe wêreldrekord en wen in die 400 m vir meestersvroue-atlete sekerlik die kersie op die koek was.

Ungerer het Saterdagoggend, 5 November kort voor 09:00 die finale van die 400 m by die wêreldmeestersatletiekkampioenskappe in Perth, Australië gewen. Terselfdertyd het sy die 400 m-wêreldrekord vir vroue 70 plus vir die tweede keer in een week by die spele verbeter.

In die uitdunne het sy Woensdag 2 November die rekord van 75.81 sekondes verbeter na 75.38 sekondes. Saterdag het sy die baanitem in 'n sub-74 sekondes-wêreldrekordtyd gewen toe sy in 'n tyd van 73.97 eerste oor die wenstreep gehardloop het.

Haar 400 m-droom is by dié Spele voorafgegaan met 'n goue wen in die 100 m vir vroue in 'n tyd van 15:26. Met dié wen het sy haar eie SA rekord vir die sesde keer in ses maande verbeter.

In die 200 m vir vroue 70 plus het Ungerer ook voor gehardloop, maar spoed verminder net voor die wenstreep. So het Brittanje se Brende Fee haar van 'n wen 'beroof' toe Fee met 'n 21ste van 'n sekonde vinniger as Ungerer klaargemaak het.

Fee het in met 'n tyd van 32 sekondes gewen. Ungerer het in 32:21 oor die eindstreep genael.

Kyk hieronder na 'n video van Toy se verwelkoming by die lughawe:

Toy word in Oudtshoorn verwelkom.

