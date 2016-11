Kwagga-atlete maak weer skoonskip

Die belowende Stephaney Pedro het 'n tweekuns behaal in die middelafstande en is aangewys as beste dogtersatleet in die o.14-ouderdomsgroep.

GEORGE NUUS - Die Hoërskool Outeniqua se atlete en afrigters het rede om te pronk in die Suid-Kaap nadat hul die afgelope jaar skoonskip gemaak het by verskeie atletiekbyeenkomste in Suid-Afrika.

Die Kwaggas het oorheers by die HJS-uitnodigings, Loop-interskole, George-streek, SWD-talentidentifisering, Punt Top-10, Grey Bloemfontein en Bredasdorp Top-10-byeenkomste.

Outeniqua het Saterdag hul seisoen op 'n hoogtepunt afgesluit toe hul koning gekraai het by die Moorreesburg Top-10-byeenkoms. Hulle het 15 goue, 15 silwer- en 9 bronsmedaljes ingepalm.

Die Kwaggas het met 14 193 punte gewen, gevolg deur HS Brackenfell 13 873 punte, HJS Paarl 13 274 punte, HMS Bloemhof 13 065 punte en HS Parel Vallei met 12 982 punte.

Die 16-jarige Meike Strydom is aangewys as die beste dogtersatleet in haar ouderdomsgroep.

Die belowende Stephaney Pedro, wat 'n tweekuns behaal het in die middelafstande, is aangewys as beste dogtersatleet in die o.14-ouderdomsgroep. Sy het die 800 m in (2:24.56) 855 punte en 1 500 m (4:49.72) 924 punte gewen.

Andreé Roux het in die dogters o.17-ouderdomsgroep vir haar skool twee goue medaljes ingeoes. Sy het die 100 m-hekkies in (15:46) 818 punte en 200 m (27:09) 764 punte gewen. Tharien Breytenbach het die 100 m vir dogters o.17 in (13:00) 795 punte gewen. Sy was ook eerste oor die wenstreep in die 400 m (1:01.14) 821 punte.

Daniel Snyman het die hoogspringtitel vir seuns o.16 met 'n puik hoogte van (1,80 m) 636 punte gebuit.

Nolene van Rensburg het die 800 m vir dogters o.15 met 'n tyd van (2:32.25) 737 punte ingepalm.

Mire Reinstorff het die 90 m-hekkies vir dogters o.14 in (14:27) 888 punte gewen.

Annuske Coertze het die spiesgooi vir dogters o.17 met (40,05m) 858 punte gewen.

Die 16-jarige Meike Strydom is aangewys as die beste dogtersatleet in haar ouderdomsgroep by die Moorreesburg Top-10-byeenkoms. Sy het die gewigstoot en diskustitels ingepalm.

Sy het die gewigstoot en diskustitels met puik afstande van (16,45 m) 968 punte en (41,32 m) 952 punte ingepalm.Luné van der Westhuizen het die 200 m vir dogters o.15 met 'n vinnige tyd van (26:32) 847 punte gewen.Ancois Jordaan het met 'n puik afstand van (30,85 m) 779 punte goud verdien in hamergooi dogters o.14.Allen Kleinsmidt het in die dogters o.14-ouderdomsgroep die 100 m in 'n blitstyd van (12:71) 901 punte gewen.