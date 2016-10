Kwagga-atlete pronk op Bredasdorp

Die Hoërskool Outeniqua se atlete het Saterdag by die Top-10-atletiekbyeenkoms in Bredasdorp met die topskole in die Kaapprovinsie afgereken. Hier is van die toppresteerders met hul wentrofee. Voor sittende: Zander Labuschagne. Hurkend: Annuske Coertze, Joshwin Botha, Cartson Michaels en Nolene van Rensburg. Derde ry van voor: Allen Kleinscmidt, Simonn Swanevelder, Meike Strydom, Andreé Roux, Marno April, Adriaan Bouwer en Stephany Pedro. Agter: Dullan Solomons, Mire Reinstorf, Carmen Olvier, An

GEORGE NUUS - Die Hoërskool Outeniqua se atlete het Saterdag in stormsterkte wind en deurdringende reën hul skool se naam hoog gehou by die Top-10-atletiekbyeenkoms in Bredasdorp.

Die Kwaggas, wat vanjaar uitsonderlike prestasies behaal het op die atletiekveld deur die eerste keer in hul geskiedenis 15 medaljes by die SA Skole, SA Junior, SA Jeug en SA Senior byeenkomste te kon wen, het Saterdag met die topskole in die Kaapprovinsie afgereken.

Outeniqua wat 10 eerste, 15 tweede en 12 derde plekke behaal het, het die gewilde byeenkoms vir die derde jaar agtereenvolgens gewen. Kwaggas se A-span het 9071 punte aangeteken met Paarl Gimnasium tweede met 8840 punte gevolg deur die Kwaggas se B-span met 8362 punte.

Die atletieksensasie, Meike Strydom, het die gewigstoot vir dogters o.17 met 'n puik afstand van 16,04 m gewen.

Die prestasie sou vir haar 948 punte besorg het op Bekker se puntetabel. Sy het die trofee ontvang vir die beste dogters-veldatleet in die o.17-ouderdomsgroep.

Adriaan Bouwer het die spiesgooi vir seuns o.15 met 'n skitterende afstand van 68,86m (950 punte) gewen. Hy is ook aangewys as die beste seunsatleet in sy ouderdomsgroep.

Die belowende Jana Botha het die hamergooi vir dogters o.15 in 'n nuwe byeenkomsrekord van 42,55 m (883 punte) ingepalm. Barry Botha het 'n silwermedalje gewen in die hamergooi vir seuns o.17 met 'n persoonlike beste afstand van 56,34 m (975 punte). Nolene van Rensburg het in die dogters o.15-middelafstande skoonskip gemaak toe sy die 800 m in 2:34.70 (717 punte) en 1 500 m in 5:25.60 (708 punte) gewen het. Die talentvolle Stephany Pedro het in die dogters o.14-ouderdomsgroep ook 'n tweekuns behaal. Sy het in die 800 m in 2:30.10 (800 punte) en 1 500 m in 5:07.80 (827 punte) titels ingepalm.

Andreé Roux het die 100 m-hekkies in die dogters o.17-ouderdomsgroep in 'n blitstyd van 14:84 (864 punte) gewen.

Annuske Coertze het 'n goue medalje in spiesgooi vir dogters o.17 met 'n puik afstand van 46,50 m (928 punte) gewen.

Kiara Wolmarans het die driesprong vir dogters o.17 met 'n puik afstand van 10,83 m (716 punte) ingepalm.

