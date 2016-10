Wil jy 'n gedeelte van jou plaas verkoop? - kry eers toestemming

EIENDOM NUUS - Jy wil 'n gedeelte van jou plaas verkoop, maar wat sê die wet? Kry eers toestemming voor jy jou kuikens tel.

Jou vraag is?

"Met die voortslepende droogte kan ek nie meer bekostig om al my plaasbedrywighede te bestuur nie, en sal ek graag 'n gedeelte van my plaas wil verkoop. Soos ek dit egter verstaan, mag ek nie my grond onderverdeel nie. Wat is die regsposisie hieromtrent, en is daar enige manier waarop ek dit wel kan doen?"

Die onderverdeling van landbougrond is 'n tydrowende, duur en dikwels uitdagende oefe-ning, wat boonop ook gereeld onsuksesvol is. Dit kan toegeskryf word aan die bepalings van die Wet op die Onderverdeling van Landbougrond van 1970 (die Wet) wat uitdruklik die onderverdeling van landbougrond verbied om te verhoed dat sodanige grond verdeel word in kleiner, on-ekonomiese dele.

Die Wet bepaal dat landbougrond slegs onderverdeel mag word as die minister van landbou (die minister) daartoe instem, inaggenome dat aansoeke om sodanige toestemming duur is, twee of drie jaar kan neem om geprosesseer te word, en dikwels onsuksesvol is.

Die Wet bepaal ook dat "geen gedeelte van landbougrond verkoop mag word of as te koop geadverteer mag word nie" tensy die minister alreeds skriftelike toestemming gegee het vir die grond om in kleiner dele onderverdeel te word.

Vir die laaste bykans 40 jaar is verskeie po-gings aangewend om die streng beperkings van die Wet te omseil. Aanvanklik is die definisie van wat "verkoping/verkoop" beteken, nie in die Wet ingesluit nie. Dienooreenkomstig is kontrakte opgetrek waarin gedeeltes van landbougrond onderhewig aan 'n opskortende voorwaarde verkoop is.

Hiermee 'n eenvoudige voorbeeld: "Dié gedeelte van die grond is aan X verkoop, onderhewig aan die goedkeuring van die minister." Die redenasie agter hierdie strategie was dat tot tyd en wyl die minister instem tot 'n onderverdeling, 'n verkooptransaksie tegnies nie bestaan nie.

In 1981 is die Wet egter gewysig deur die invoeging van 'n definisie van 'verkoop', wat verko-pings gebaseer op opskortende voorwaardes ingesluit het. Ten spyte hiervan, is kontrakte steeds opgetrek onderhewig aan spesifieke opskortende voorwaardes, totdat die Appèlhof in 2003 uitspraak gelewer het wat uitdruklik bepaal dat die opskortende voorwaardes verbied word deur die Wet.

In nog 'n poging om hierdie toenemend beperkende verbod aan te spreek, is 'n praktyk ontwikkel waardeur bindende opsies om te koop aangegaan is tussen die verkoper en voornemende koper.

Die gedagte daaragter was dat, sou die Mini-ster ooit die onderverdeling toestaan, die verkooptransaksie kan voortgaan, maar dat die voornemende koper in die tussentyd 'n bedrag geld kan oorbetaal ten opsigte van die bepaalde gedeelte van die grond, en dit vir sy eie doeleindes gebruik.

Die oortuiging was dat hierdie 'n wettige strategie was om die definisie van "verkoping" soos ingesluit in die Wet aan te spreek.

In 2015 het die Appèlhof, in die saak van Four Arrows Investments 68 (Pty) Ltd v Abigail Construction CC and another, bevind dat sodanige kontrak bewoord is as 'n verkoping van onroe-rende eiendom, en ongeag die feit dat die kontrak bepaal het dat dit beskou word as 'n opsie om die onroerende eiendom te koop, moes substans bo die vorm van die bewoording oorweeg word.

In hierdie geval, het die kontrak bepaal dat die koper voorlopig die prys moes betaal, en is geen voorsiening vir terugbetaling gemaak sou die koper nie hierdie opsie uitoefen nie. Wat die substans betref was dit duidelik dat die partye beoog het om die eiendom te verkoop, hangende die Minister se toestemming.

Dienooreenkomstig, het die hof bevind dat hierdie praktyk neergekom het op 'n poging om 'n gedeelte van die landbougrond sonder die minister se toestemming te verkoop – en is dit onwettig verklaar.

Dié uitspraak klaar die regsposisie op, en stop in effek enige poging om die bepalings van die Wet te omseil. Dit beteken ook dat sonder die Minister se toestemming, jy nie 'n gedeelte van grond wat as landbougrond beskou word, kan verkoop nie.

ARTIKEL: OOSTHUIZEN, MARAIS & PRETORIUS INC

'Ons bring jou die nuutste Hessequa, Tuinroete, Klein Karoo nuus'