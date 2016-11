Hilux SRX bult die spiere en Fortuner skitter sierlik

Die Fortuner kry meer glans om die wiele en is ook wyer in die romp vir 'n stewiger aanslag waar die pad mens ookal heen lei.

eenhede van die nuwe model is al sedert sy bekendstelling in Februarie vanjaar van die hand gesit.

Die maandelikse verkoopsyfers wat gedurig aan die bopunt van die lys is, is bewys van Suid-Afrikaners se liefde en respek vir en vertroue in dié bakkie.

Die voertuigmark is byna letterlik 'n verkleurmannetjie met wisselende neigings, kooppatrone en markimpakte wat voortdurend verander. Toyota ontleed hierdie mark versigtig en roem hom op klantgerigtheid en noukeurige navorsing. Die gevolg van die benadering is dat Toyota die opgegradeerde Hilux SRX-modelreeks met vertroue aan die media bekend gestel het by 'n onlangse bekendstelling hier in ons streek.

Die rit het onder meer die imposante "sewe passe" asook ritte oor verskillende oppervlakke ingesluit.

Die nuwe ontwerp bied terselfdertyd fris, ingeboude wielnisse (soos dié van die bestaande Raider-modelle) wat by die nuwe breër voorbufferontwerp pas. Hierdie nuutgevormde buitekant maak die enkelkajuit- en dubbelkajuit-SRX-weergawes 55mm breër (tot 1855mm) - kom ons noem dit maar die dye van die twee kêrels.

Die deurspieëls het nou ingeboude flikkerligte en behou die dofswart-afwerking en elektriese verstelling. Die buitekant is ook met breër 17"-allooisierwiele toegerus (tevore was dit staalwiele). Die wiele is van spesiale oefenskoene voorsien: 265/65/R17-veelterreinrubber. Dit is ook dieselfde as dié van die Raider-reeks, wat die SRX van 'n gesonde houding voorsien.

Soos talle fiksheidsentoesiaste sal beaam, gaan dit alles oor groter spiere en groter afmetings:in hierdie geval voldoen die superfiks SRX gewis aan die vereistes.

Hoewel die SRX sy eienskappe behou om enigiets oral te doen, inkorporeer die model nou verbeterde buitestilering wat gewis ook in die smaak van die ontspanningskoper sal val.

Die nuwe SRX-pakket het ook die keuse tussen die uiters gewillige GD6-enjin van 2,4-liter wat 110kW en 400Nm bied of die 2,7-liter petrol VVTi vir 'n bakkie wat in die week hard sal werk en naweke ewe hard sal kan speel. Soos die ideale voorkomsatleet lyk dit ook altyd koel en goed, veral in die buitelug.

Die modelreeks bly dieselfde en bied steeds baie verskillende samestellings, enjins en rompvorms, wat verseker dat 'n Hilux vir elke geleentheid gevind kan word.

Allooisierwiele is sonder twyfel een van die belangrikste toevoegings tot 'n voertuig se voorkoms. Nou het al die 2,8 GD-6 en 4,0 V6 Fortuner-modelle treffende 18"-allooi om die wiele swier te gee.

Die nuwe vellings vervang die kleinr weergawe (17") met 265/60/R18-bande. Die ontwerp het terugvloeiende speke met masjienafwerking wat 'n dubbele dimensionele ontwerp beklemtoon. Die intreevlak-2.7 VVTi en die 2.4 GD-6 behou hul stylvolle 17"-sierwiele.

Die 2,7 VVTi en 2,4 GD-6 Fortuner-weergawes is as bykomende bonus met leerbekleedsel toegerus, in plek van die bestaande tekstielafwerking. Hierdie weelde-toevoeging kos kopers niks bykomend nie - wat die hoë waarde-vir-geld-aanbod verder vergroot.

Die vergelyking wat Toyota met direkte mededingers gedoen het, wys dat Fortuner die enigste sportnuts in sy prysklas is met hierdie vlak van omvattende toerusting.

Die nuwe vorm Fortuner val in die prysklas tussen R454 000 tot R660 600 en die Hilux van R239 600 tot R492 900.

The new Toyota Hilux.

'We bring you the latest Garden Route, Klein Karoo, Hessequa news'

MOTOR NUUS - Die Toyota Hilux-reeks bly een van Suid-Afri-ka se gunsteling-voertuie en meer as 30 000Die grootste verandering in die twee modelle is die omskakeling van die smalromp-ontwerp na 'n nuwe wyeromp. Die Hilux SRX is aan 'n streng 'oefenprogram' onderwerp en is nou aansienlik breër, hoër en stewiger in die skouer.Die verlengde kajuitmodelle, wat die Xtra-cab genoem word, het reeds met 'n wye romp, wat beteken dat al drie nou dieselfde afmetings buite het - soos dit spierpaleise betaam, is daar hier ook 'n ideale norm, lyk dit vir ons.Toyota sê die jongste opgraderings van die Hilux SRX posisioneer dié nuwe Hilux om 'n unieke ruimte in die LHV-mark te vul, wat verseker dat die model in die toekoms fyn dopgehou sal word wat die statistiek betref.