Malherbe en Datsun skitter in tydren

SUID-KAAP NUUS - Ettiene en Mauritz Malherbe, George se bekende tydrenspan, met hul ewe bekende Silverton Radiators 1974 Datsun 160 U SSS Koepee het geskitter in die onlangse Toyota Handelaarstydren in Kaapstad. Maar dit was nie net alles maanskyn en rose nie.

Korrespondent Francois Germishuys het met Ettiene gesels oor sy deelname in tydrenne in 2016. Weens werkdruk en ander prioriteite het hy en sy seun Mauritz, wat ook sy navigator is, besluit om vanjaar net aan drie tydrenne deel te neem. Die eerste was die Baywest-tydren in Junie in Port Elizabeth.

Die Datsun het goed gery en na twee sneldele was hulle onder die voorlopers. In sneldeel drie het hulle egter oorywerig geraak en in 'n draai wat skerper was as wat verwag is, is hulle taamlik vinnig van die pad af en is die stuurstelsel beskadig.

Daar was nie `n geskeduleerde dienspunt na die sneldeel nie en hulle was verplig om sneldeel vier met die skade aan te pak. In hierdie sneldeel het die stuur egter erger geraak en in 'n skerp draai na links, het die Datsun aan 'n walletjie gehaak en op sy dak beland. Dit was die einde van die deelname in die tydren. Dit was egter 'n stadige oepsie en hulle het ongedeerd uitgeklim. Die probleem was dat dit 'n 42-jaar oue motor is met die voorruit bitter skaars.

Na 'n gesprek met Paul van Wyk, self 'n tydrenjaer van formaat en eienaar van Accident Guru Paneelkloppers in Kaapstad, het Etienne besluit dat hulle die Datsun gaan regmaak. Die enjin is uitgehaal en die motor is Kaap toe gesleep vir die herstelwerk aan die bak.

Intussen is die enjin op George herstel deur Barnies Enjinbouers. Vier dae voor die Toyota-tydren is die herstelde Datsun-bakwerk terugge-stuur George toe sodat die enjin gepas kon word.

'n Nuwe windskerm moes ook gepas word en al die panele teruggeplaas word - alles binne net vier dae! Nagte is ook deurgewerk. Na onderdele uit Johannesburg ingevlieg is, kon hy uiteindelik die Datsun net betyds op 'n sleepwa laai vir die pad Kaap toe. Vrydagoggend was die Datsun op Killarney-renbaan by Kaapstad gereed met sy nuwe plakkers om in die Historiese Klas deel te neem.

In die eerste sneldeel was die hantering nie te waffers nie en het hulle verskeie kere getol. Die meer moderne Golfies en Toyotas het vir hulle weggery.

Die twee ander sneldele was na donker en daar het dit beter gegaan. Die Saterdag het hulle van 'n redelike agterstand in die klas tot `n voorsprong van ongeveer 2 minute teruggeveg.

Wéér was hulle bietjie oorgretig en het die Datsun amper gerol, twee pap wiele moes oorkom word en het dit hulle oorwinning in die klas gekos. Met al die teëspoed was dit egter 'n puik tweede plek in die klas en 'n skitterende negende plek algeheel teen baie meer moderne motors.

Etienne se volgende tydren is die Heine Sport-tydren in Port Elizabeth. Hy het die tydren verlede jaar gewen.

Hy wil net graag dankie sê aan: sy familie, Accident Guru - Paul, Brenton en almal wat die Datsun reggebuig het, Barnies Enjinbouers - veral Nico en Bennie, Gearbox & Diff Centre in Port Elizabeth, veral Thys, JP Spares - dankie aan Johnny, Willie's Paneelkloppers, Tiger Wheel & Tyre, Syrah Racing - Sydney, Francois Jordaan, Quintus Blom, Herman Neetling en oom George Keyter.

Aan die toeskouers en ondersteuners in die Kaap en elders sê Etienne dit bly 'n voorreg om die Datsun te ry met sulke mense langs die roetes. Dankie ook aan sy diensspan: Arthur, Jacques en Sone. Sonder hulle, meen Etienne, kan hy maar by die huis bly.

