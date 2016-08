Ekspressiewe Toyota Aygo

Die binneruim se ontwerp is 'n goeie balans tussen die moderne en die vertroude Toyota-bestuuromgewing.

MOTOR NUUS - Die nuwe Aygo, met 'n treffende en lewendige ontwerp, is in September verlede jaar in die kleinmotormark losgelaat en het sy teenwoordigheid dadelik duidelik gemaak.

Die Aygo is veral herkenbaar aan die prominente X-motief in blink swart aan die voorkant van die voertuig.

Die ontwerp leun sterk op hoekige lyne en teenstellende elemente om 'n energieke en treffende voorkoms te skep en het 'n tweekleur-opsie om dit nog meer prettig te maak.

Die lewendige Aygo dien as die perfekte skilderdoek, laat hom selfs nog meer indrukwekkend lyk en laat die voertuig volmaak by jou persoonlikheid pas.

Toyota Suid-Afrika Motors het in die gees van hierdie individualisme 'n interne veldtog geloods waar werknemers aangemoedig is om 'n kreatiewe krabbelpatroon te skep wat by die model pas. 'n Swart en wit ontwerp is as die wenner aangewys en pas by die voertuig se ontwerpbenadering.

Toyota is Aygo is lewendig in rooi, asook die wen-ontwerp in swart en wit. Foto's: QuickPic

