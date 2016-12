Arendsrus wen toekenning as topbestemming

Johan Joubert (regs) ontvang die Sanlam-toekenning as Topbestemming in die land in die driesterhotelafdeling.

GEORGE SAKE NUUS - Die idilliese Arendsrus Country Lodge in Geelhoutboom het nie verniet die Sanlam-toekenning as Topbestemming in die land in die driesterhotelafdeling ontvang nie. Gaste ervaar hier egte Afrikaanse gasvryheid en kos, en 'n hoë standaard van diens met aandag aan die fynere detail.

Hulle is verlede jaar vir dieselfde toekenning genomineer. Die huidige eienaar, Johan Joubert het die plek se potensiaal drie jaar gelede raakgesien, dit gekoop en opgeknap, en gou gevestig as gewilde bestemming. Hulle het ook al 'n sertifikaat van uitmuntendheid ontvang van Accomo Direct.

Die boomryke Arendsrus, geleë in die voetheuwels van die Outeniquas met onbelemmerde uitsigte oor die berge en 'n groen landskap, is 'n ware lafenis vir enige siel wat aan die geraas en gewoel van die stad wil ontvlug.

Oornagakkommodasie word in ses kamers (bed en ontbyt) en 'n selfsorgeenheid gebied, elkeen weggesteek tussen reusebome en met pragtige uitsigte oor die landelike omgewing.

Die onthaalvenue waar van troues en produkbekendstellings tot jaareindpartytjies gehou word, het 'n knus atmosfeer wat met slim beligting saans in 'n feëwêreld omskep word. Alet Malan, met ongeveer 20 jaar ondervinding in die spysenieringsbedryf agter haar rug, is aan die stuur van die restaurant en onthaalvenue terwyl haar dogter, Liani die akkommodasie bestuur. Albei is puntenerig wanneer dit kom by diens en netheid, en saam met 'n toegewyde personeelspan sorg hulle vir puik diens.

"Ons neem alle terugvoer van ons kliënte ter harte en het al verskeie verbeterings aangebring volgens hulle aanbevelings," sê Johan.

Die restaurant bied 'n spyskaart met 'n groot verskeidenheid met ontbyt, ligte etes soos quiches en toebroodjies, asook hamburgers, biefstuk, pastageregte en nagereg. Boplaas en Jakkalsvlei se wyne word aangehou en spiritualieë is ook beskikbaar.

Die hele gesin is welkom. Daar is 'n swembad, speelparkie, bordspeletjies en heerlike stapgeleentheid in die vars plaaslug.

Rig navrae vir verblyf aan Liani by 060 962 6869 en oor die restaurant en spyseniering aan Alet by 071 442 8362.

Die gelisensieerde restaurant wat uitkyk oor 'n kleurvolle roostuin, is in Desember elke dag oop (buite seisoen slegs van Woensdag tot Sondag). Sondae word hul gewilde driegang-buffet aangebied. Spysenieringsdienste vir skemerkelkies, verjaardae of ander funksies is ook beskikbaar en wyn-en-kos-paring word op aanvraag gedoen.