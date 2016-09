Shell Kraaibosch in Tokio vereer

Die Shell-span agter, van links: Rocco Louw, Moris Ninjiwo, Chantelle King, Anthony Booysen, Enoch Mvandaba, Morné Strauss en Jack Nkala. Voor: Jerome Martin, Raymond Pietersen en Jon-Lu Fredericks

GEORGE NUUS - Shell Kraaibosch is by Shell Internasionaal se 'Smiling Stars 2016' in Tokio, Japan as een van Shell se goue handelaars van die jaar aangewys.

Dit was vir eienaar Morné Strauss, 'n groot eer om as goue handelaar aangewys te word en Shell Kraaibosch is baie trots om die prestasie te bereik - slegs drie jaar vandat die vulstasie in George geopen het.

Strauss is al 19 jaar in die brandstofbedryf en beskou die afgelope vyf jaar as 'n tyd waarin die bedryf baie verander het. Hy is ook opgewonde oor die toekoms van die bedryf.

Strauss sê Shell Kraaibosch is gefokus op goeie dienslewering aan sy klante en streef daarna om 'n positiewe verskil aan elkeen se dag te maak. Die vulstasie verskaf ook rekeningfasiliteite vir George se vooraanstaande besighede.

Strauss en sy personeel sê dankie aan al hulle lojale klante vir die ondersteuning die afgelope drie jaar.

Die maatskappy is ook baie trots op die ander takke in Gauteng wat ook in dieselfde tyd uitsonderlik goed presteer het.