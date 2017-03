DA-voorsitter vergader in George

Wes-Kaapse DA-voorsitter, Anton Bredell. Foto: Michelle Pienaar

GEORGE NUUS - 'n Besoek van die Wes-Kaapse DA-voorsitter, Anton Bredell, aan die George DA-koukus, het mense aan die gis of dié urelange vergadering van gister dalk eerder 'n uittrapsessie was.

Gerugte van onenigheid en spanning in die plaaslike DA-koukus tussen voormalige OD-lede en DA-lede doen reeds vir 'n geruime tyd die rondte.

Volgens Bredell is dié kwessie allermins aangeraak. "Ons het mekaar gister in die oë gekyk en die OD/DA-ding het glad nie opgekom nie," het hy gesê. "Almal is nou DA, almal is blou. Ek hou nie tred met wie OD was nie."

Bredell het benadruk dat spanning in alle koukusse voorkom. "Elke raadslid moet vir sy wyk baklei vir die begroting. Dit veroorsaak ook spanning. Elkeen wil 'n deel hê van die koek. 'n Mens moet ook onthou dit is mense vanuit verskillende agtergronde en kulture wat moet saamwerk."

Hy het benadruk dat mense moet leer wat dit is om 'n leier te wees. "Ek het vir hulle 'n kort opsomming oor John Maxwell se boek oor leierseienskappe gegee en gereedskap om selfondersoek te doen. Dit het gegaan oor jou eie ego. Sit 'n spieël op die tafel, en vra eers ‘wat is my aandeel in 'n situasie?’," het Bredell gesê.

"Mense moet ook leer om 'n sekere volwassendheid en leierseienskappe te openbaar en nie persoonlik te raak as jy 'n oop debat wil voer nie. Ons is 'n mengelmoes van mense, daarom doen ons hierdie oefeninge."

Volgens Bredell was daar 'n versoek om met elke raadslid persoonlik te praat, maar hy het hulle aangeraai om eers die gereedskap te gebruik vir selfondersoek.

Volgens 'n betroubare bron was daar hoop onder sommige lede van die George DA-koukus dat die sogenaamde OD/DA-magspel bespreek sou word. "Dit was glad nie oopgevlek nie, maar ons het maar gehoop dit gaan gebeur.

Dit is 'n magstryd in die sin dat party mense hul mag verloor het en hulle probeer daardie magsposisies terugkry.

Sommiges in die koukus word misbruik sonder dat hulle dit besef," het die bron gesê. "Bredell se besoek was glad nie 'n uittrapsessie nie, dit het meer gehandel oor hoe om 'n leier te wees."

DA-hoofsweep Mxolisi Nyakati het by navraag Bredell se besoek verwelkom. "Dit was nie 'n ongewone besoek nie," het hy gesê. "Dit was insiggewend en goed, in terme van die algemene rigting wat die party wil inslaan."

ARTIKEL & FOTO: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

Hy het gesê hy is tans besig om al die DA-koukusse in die provinsie te besoek. Bredell het reeds by Mosselbaai besoek afgelê, en sal binnekort vergader met Drakenstein en Stellenbosch se DA-lede in hul onderskeie stadsrade.