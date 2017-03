Beaufort-Wes se burgemeester bedank

Beaufort-Wes se burgemeester, Koos Malooi, het Maandag bedank. Foto: www.beaufortwesmun.co.za

BEAUFORT-WES NUUS - 'n Tussenverkiesing is op die kaarte vir Beaufort-Wes, nadat die burgemeester, Koos Malooi, Maandag uit sy pos as burgemeester en DA-wyksraadslid bedank het.

Die Karoodorp word tans beheer deur 'n koalisie-regering tussen die DA en 'n plaaslike party, die Karoo Democratic Front (KDF). Malooi se wyk bestaan uit Merweville, omliggende plase, asook 'n deel van Beaufort-Wes se westelike kant.

Voor Malooi se bedanking het die DA en ANC elk ses setels gehad, en die KDF een. Indien die ANC die tussenverkiesing wen het hulle sewe van die 13 setels, en neem hulle die raad oor. Die datum vir die volgende tussenverkiesing is nog nie bekend nie.

DA-streekhoof, Jaco Londt, het by navraag gesê die party sal alles in hul vermoë doen om die setel in die tussenverkiesing te behou en die munisipaliteit om voort te gaan met die omkeerstrategie en die toepassing van die finansiële herstelplan.

"Ons is ook van plan om die ondersoek na die beweerde wanadministrasie en korrupsie van die vorige ANC-regering voort te sit en te voltooi," het hy gesê.

• Die voorsitter van die DA-koukus, Rodney Lentit, het ook Maandag as 'n lid van die provinsiale parlement bedank. Lentit se bedanking volg nadat Bonginkosi Madikizela verlede Saterdag as die tussentydse provinsiale leier gekies is. Volgens Londt hou die twee voorvalle glad nie met mekaar verband nie.

* The mayor of Beaufort-Wes, Koos Malooi, resigned from his post as mayor and ward councillor on Monday. Before his resignation the DA and ANC both had six seats in council, with one seat to the Karoo Democratic Front (KDF). The DA ruled in coalition with the KDF. If the ANC manage to win the by-election they will rule council. In an unrelated incident the chairperson of the DA caucus, Rodney Lentit, resigned as member of the provincial parliament on Monday.

ARITKEL: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

