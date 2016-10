Partye steek stok in DA-begrotingswiele

Dié raadslede was nie lus vir die DA se planne nie: Gert van Niekerk (VF Plus), Johann du Toit (ACDP), Virgill Gericke en Pat Buys (PBI) en Piet van der Hoven (ANC). Foto's: Michelle Pienaar

GEORGE NUUS - Werksverpligtinge en die dood is van die redes waarom te min George DA-raadslede Maandag beskikbaar was om 'n belangrike verslag tydens 'n spesiale raadsvergadering goed te keur.

Die ANC, PBI, VF Plus en ACDP het die raadsaal verlaat net voor die kwartaalikse moniteringsverslag vir die munisipale begroting ter sprake sou kom. Dié verslag gee 'n oorsig van die munisipaliteit se begrotingsprestasie van Julie tot September, en moet voor die einde van Oktober deur die raad goedgekeur word. Die vergadering is geskuif na Maandag 31 Oktober.

Tydens vandeesweek se vergadering was 24 DA-raadslede teenwoordig, maar 27 raadslede is egter nodig vir 'n kworum. Die George-raad het altesaam 29 DA-raadslede, waarvan twee onlangs oorlede is. Nog 'n raadslid, Johan Stander, is in Oos-Londen vir 'n konferensie. In 'n poging om die saak te beredder het die AIC en EFF besluit om die DA te probeer help om 'n kworum te bekom, maar sukses was steeds een stem weg en die vergadering is verdaag.

Die waarnemende ANC-sweep, Piet van der Hoven, het gesê die DA wil die partye slegs as 'n rubberstempel gebruik. "Ons gaan dit nie toelaat nie," het hy gesê. "Daar is groot kwessies in die gemeenskap wat nie bespreek word nie, hulle stel net belang in 'n skoon oudit."

PBI-leier Virgill Gericke was ontevrede dat die partye nie 'n kans gehad het om 'n item op die agenda te plaas nie.

"Hierdie item moes eerder op 'n gewone raadsvergadering gedien het," het hy gesê.

George-burgemeester Melvin Naik het die AIC en EFF bedank dat hulle bereid was om tot die raad se redding te kom.

* The quarterly budget monitoring report for George municipality will feature again next Monday 31 October as an item at a second special council meeting, since the DA couldn't reach a quorum during a meeting on Monday. The AIC and EFF supported the DA in council but a quorum of 27 votes evaded council with one vote.

AIC-raadslid Abel Kiwit (agter) en EFF-raadslid Laetitia Arris het die DA ondersteun in hul poging om 'n kworum te bekom vir 'n item wat voor die einde van die maand goedgekeur moet word.

ARTIKEL EN FOTO'S: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

