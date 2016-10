Partye woel vir tussenverkiesings

Hoofverkiesingsbeampte van die OVK in die Wes-Kaap Courtenay Sampson.

GEORGE NUUS - Die munisipale tussenverkiesing vir twee wyke in die George-gebied sal na verwagting in Januarie volgende jaar plaasvind.

Politieke partye is reeds aan die woel vir 'n kans om wyke 11 en 25 te verower. Beide wyke het vakant geraak nadat hul wyksraadslede Lulamile (Lux) Xesi (wyk 11, Thembalethu) en Marlin du Preez (wyk 25, Uniondale) gesterf het.

Xesi was 'n lid van die DA en het op 25 September in sy huis doodgebrand. Du Preez, 'n ANC-raadslid, is op 4 Oktober in sy slaapkamer dood aangetref.

Volgens Courtenay Sampson, die hoofverkiesingsbeampte van die OVK in die Wes-Kaap, was daar aanvanklik sprake dat die tussenverkiesing op 7 Desember sou plaasvind.

"Politieke partye in die streek het egter op raadsvlak byeengekom en aangevra dat die tussenverkiesing in die nuwe jaar plaasvind, en nie vanjaar nie. Dit sal waarskynlik die laaste Woensdag in Januarie (25 Januarie 2017) plaasvind," het hy gesê.

Ongeag die uitkoms van die tussenverkiesing sal die DA steeds met 'n meerderheid in die raad seëvier.

DA-kiesafdelingshoof vir George, Okkie Terblanche, het bevestig dat dié party in beide wyke verteenwoordig sal wees. "Ons het reeds begin met voorbereidings en is in die proses om kandidate te identifiseer," het hy gesê. "Ons is baie optimisties wat ons kanse ten opsigte van wyk 25 betref. Ons het geleer deur ons ondervinding gedurende die 2016-verkiesing en is baie beter voorbereid. Ons is vol vertroue dat ons die wyk nou gaan wen en sien uit na die tussenverkiesing."

ANC-voorsitter vir die George-substreek Langa Kholisile Langa sê hy is vol vertroue dat die ANC beide wyke gaan wen.

"Daar is geen ongerustheid nie, ons is vol vertroue. Ons wil nie op hierdie stadium enigiets aanjaag nie, daar is nasionale prosesse in plek en ons sal prosedures volg," het hy gesê. "Ons het reeds met die voorbereidingswerk in beide wyke begin."

Ander partye wat aangedui het dat hulle wel aan die tussenverkiesing gaan deelneem sluit in die AIC (African Independent Congress), en Icosa.

Volgens Abel Kiwit van die AIC gaan hulle in albei wyke verteenwoordig wees en het die party reeds kandidate om van te kies.

"As 'n redelike nuwe party moet ons sommer vroeg met ons prosesse begin. In Uniondale het ons na vore gekom as die derde grootste party en ons is reeds gereed om 'n party-tak daar te vorm. Die party toon geweldige groei," het hy gesê.

Icosa se Wes-Kaapse leier, Dawid Kamfer, het bevestig dat hulle in wyk 25 (Uniondale) gaan deelneem. "Ons het redelik baie aanhangers in Uniondale," het hy gesê. "Ons is in die proses om 'n kandidaat aan te wys en sal volgende maand (November) die kandidaat bekend maak tydens 'n provinsiale vergadering."

Johan du Toit van die ACDP het gesê dat sy party Maandagaand (24 Oktober) tydens 'n vergadering met hul uitvoerende komitee 'n finale besluit oor hul moontlike deelname sal neem. Virgill Gericke, leier van die PBI (Plaaslik Besorgde Inwoners), het gesê hulle oorweeg hul opsies.

"Daar is 'n swaai weg van groter politieke partye. Die kiesers soek partye wat hulle belange kan dien sonder vrees en versteekte politieke agendas," het hy gesê.

ARTIKEL: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

