Bekende filmmaker Jans Rautenbach oorlede

Jans Rautenbach. Foto: Marlene Malan

NASIONALE NUUS - Die bekende filmmaker, Jans Rautenbach is vandag oorlede.

Rautenbach is in die Bay View Hospitaal in Mosselbaai oorlede aan komplikasies van longontsteking.

Boodskappe van regoor die land stroom tans in en word op sosiale media gedeel.

"Een van Suid-Afrika, en Afrikaans, se grootste regisseurs en vervaardigers is vandag oorlede." So het filmresensent en skrywer, Leon van Nierop vandag op Facebook geskryf. "Jans Rautenbach, baanbreker-regisseur van Jannie Totsiens, Katrina en veral die briljante Die Kandidaat is nie meer by ons nie. Simpatie aan sy familie en almal wat soveel respek en bewondering vir hierdie grootse kunstenaar en filosoof gehad het, en veral vir sy versiende rolprente. Sy nalatenskap is geweldig en omvangryk en sal moontlik nooit oortref word nie."

"Die filmmaker Jans Rautenbach is vandag op 80-jarige ouderdom in die Bay View Hospitaal in Mosselbaai oorlede aan komplikasies van longontsteking.

"Hy is gebore in Germiston in 1936 en het in Boksburg grootgeword as 'n mynwerkerseun. In die laat 1960s het hy in vennootskap getreë met vervaardiger Emil Nofal en as regisseur van Die Kandidaat (1968), Katrina (1969) en Jannie Totsiens (1970) 'n bakenverskuiwende vernuwing in Afrikaanse film teweë gebring. Ander hoogtepunte was onder meer Die Ongewensde Vreemdeling (1974), Eendag op 'n Reëndag (1975), Blink Stefaans (1981) en Abraham (2015).

"Na die verfilming van Pappa Lap (1971) op die dorpie De Rust het Rautenbach sy gesin hervestig in die Klein Karoo en saam met sy vrou Almeri die bergplaas Oulap aan die voet van die Swartberg ontwikkel. In die Klein Karoo was hy 'n stigterslid en direkteur van die Klein Karoo Nasionale Kunstefees en het oudpresident Nelson Mandela ontvang vir die Vryheid van die Dorp in 2001.

Die Prins Albert Leesfees wat Vrydag begin word aan Rautenbach opgedra.

Jans Rautenbach en van die Abraham-akteurs. Foto: Marlene Malan

Jans se seun, Gert Rautenbach, het 'n persverklaring uitgereik waarvan 'n deel hieronder geplaas word:In later jare het hy baie erkenning gekry vir volgehoue gemeenskapsdiens, veral vir die transformasie van die plaasskool Vlakteplaas UCC Primêr in een van die top landelike skole in die land. Sy laaste fliek - Abraham, in 2015 - is grootliks gevul deur plaaslike gemeenskapslede met geen formele drama agtergrond nie.Hy word oorleef deur Almeri - sy vrou van 60 jaar - en sy kinders Andri, Erika, Gert, Strydom en sy kleinkinders.