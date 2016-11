Selfmoord onder tieners neem toe

Generiese foto.

GEORGE NUUS - Gedurende die eerste helfte van 2016 alleen, het 'n plaaslike psigiatriese kliniek vir tieners, Akeso George Teens, reeds 70 kinders as pasiënte opgeneem van wie baie al pogings aangewend het om selfmoord te pleeg.

Volgens 'n maatskaplike werker van Akeso, Marianna Deysel wat al vir meer as twee dekades met jongmense in emosionele nood werk, neem selfmoord onder tieners toe.

Sy het met die George Herald gesels omdat sy meer bewustheid in die gemeenskap wil skep oor dié realiteit, veral tans met druk op matrikulante op 'n hoogtepunt weens die naderende eksamens.

"Daar is baie bykomende stres gedurende eksamentyd. Baie tieners raak paniekerig. Ons het ook nou seisoenale veranderings wat ons vind ook 'n effek op mense se gemoed het," sê Deysel.

Sy sê tieners in die moderne samelewing ervaar groeiende druk van oral - by die skool, tuis en ook op sosiale vlak tussen vriende. By die skool kan dit druk wees weens skoolwerk, sosiale wanaanpassing en boelies. "Slagoffers van boeliegedrag kan meer geneig wees tot selfmoord. Verder is voorkoms deesdae so belangrik dat dit tieners maklik laat voel dat hulle tekortskiet, wat tot depressie lei."

Gebalanseerde opvoeding tuis waar ouers behoorlike grense stel, maar ook nie onredelik streng is nie, is belangrik. "Daar moet dissipline en struktuur in 'n huis wees om kinders veilig te laat voel. Maar 'n ouer moet ook nie so streng wees dat die kind geen persoonlike spasie het en gevolglik geïsoleerd raak nie."

Ouers leer hul kinders ook nie die nodige lewensvaardighede om effektief met hul probleme om te gaan nie. Die afwesigheid van ouers met al hoe meer ma's wat werk, speel in baie gevalle 'n rol. "Daar vind nie behoorlike kommunikasie plaas nie, want niemand het meer tyd nie. Etes voor die TV help nie veel nie," sê sy.

Gebroke huise waar die ouers geskei is of alkohol en dwelms misbruik, is nog 'n faktor wat tieners sonder hoop laat. "Hulle vertrou nie, praat nie en voel nie. Negatiewe onderdrukte emosies en geen hoop vir die toekoms nie kan tot selfmoord lei."

Die dood is ook geen vreemde konsep vir tieners nie weens voortdurende blootstelling daaraan op TV, die internet en in videospeletjies. "Hulle sien die dood uiteindelik as 'n oplossing."

'n Bykomende faktor is dwelmmisbruik wat besig is om geweldige afmetings onder tieners aan te neem. Net soos alkohol is dwelms depressante en dra dit by tot 'n slegte gemoedstoestand.

Volgens 'n artikel in Tygerland, 'n publikasie van die Universiteit van Stellenbosch se Geneeskundefakulteit, het 'n studie onder tieners getoon dat die gebruik van tik lei tot breininkrimping.

Skisofrenie is ook 'n moontlike gevolg van tikverslawing. Skanderings het gewys dat selfs 14 maande nadat iemand die gebruik daarvan gestaak het, die brein nog nie terugkeer na normaal nie.

Deysel moedig tieners aan om hulp te soek. "Daar is hoop. Ons behaal baie suksesse deur middel van holistiese terapie vir depressie en dwelmverslawing. Gaan praat met iemand soos jou klinieksuster, predikant, 'n onderwyser of dokter, of selfs 'n maat, maar soek hulp as jy voel dinge raak te veel."

Volgens Deysel is gekombineerde terapie nodig waar nie net sielkundiges, arbeidsterapeute en maatskaplike werkers betrokke is nie, maar ook kundiges soos persoonlike afrigters (vir fisiese fiksheid), dieetkundiges en mense wat musiek- en kunsterapie aanbied.

ARTIKEL: ALIDA DE BEER, GEORGE HERALD-JOERNALIS

