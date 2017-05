Krapperigheid oor titel van boek

Jaap Rabie Maandag voor die hooggeregshof in Kaapstad.

GEORGE NUUS - 'n Week nadat die George Herald berig het dat die George-skrywer Jaap Rabie, 'n boek skryf oor die De Zalze-moorde, het artikels in die nasionale media verskyn oor 'n senior Rapport-joernalis, Julian Jansen, wat ook aan 'n manuskrip oor die moorde werk.

Jansen se titel, Die De Zalze Moorde, is dieselfde as Rabie s'n. In reaksie op die bekendmaking van Jansen se boek, het Rabie aan die George Herald gesê hy is 'n "copy cat".

"Dit krap aan my dat hy dieselfde titel het. Ek het natuurlik eksklusiewe inligting wat hy definitief nie in sy boek sal hê nie."

Jansen se reaksie was dat sy boekkontrak met Tafelberg (NB Uitgewers) al in Julie verlede jaar geteken is. Die titel en omslag is kort daarna gefinaliseer, het hy gesê. Hy wou geen verdere kommentaar oor inhoud lewer nie.

Volgens 'n verklaring deur Tafelberg, skryf Jansen "uit die binnekamers van die Van Breda-familie met wie hy goed vertroud is" en was hy een van die eerste joernaliste op die moordtoneel in die Van Breda's se huis.

Henri van Breda staan tereg op drie aanklagte van moord op sy ouers, Martin en Teresa, en sy broer, Rudi. Hy staan ook tereg op aanklagte van poging tot moord op Marli en regsverydeling. Hy ontken skuld op al die aanklagte.

Volgens Rabie beskik hy oor eksklusiewe inligting oor Teresa van Breda se familie, die Du Toits, en is hy in kontak met Teresa se suster, Leenta Nel, wat in Kanada woon. Hy is gereeld in Kaapstad om die verhoor by te woon en was Maandag weer in die hooggeregshof toe getuienis gelewer is oor hare wat op Marli se hande, T-hemp en broekie gevind is. Hy het gesê hy woon net die "belangrike" dae by.

Gevra hoe hy weet watter dae om te kies, het hy net gesê, "Lees my boek."

ARTIKEL: ALIDA DE BEER, GEORGE HERALD-JOERNALIS

