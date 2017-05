Voormalige bestuurder wen teen owerheid

Mario Giewelaar het voorheen waargeneem as senior bestuurder van George-verkeer en wetstoepas-wsing. 'n Portret wat voorheen met trots in sy kantoor gehang het, is die getuienis van sy diens aan die dorp. Foto: Michelle Pienaar

GEORGE NUUS - 'n Voormalige senior bestuurder van George-munisipaliteit, Mario Giewelaar, het sy arbitrasiesaak teen die plaaslike owerheid gewen.

Giewelaar het in die pos as senior bestuurder van George-verkeer en wetstoepassing waargeneem. Die pos word tans beklee deur Donovan Saptoe.

Alhoewel Giewelaar graag sy werk wou terughê, eerder as die kompensasie wat hy ontvang het, is hy baie bly oor die arbitrasiehof se beslissing dat die beëindiging van sy werkskontrak onregverdig was. Hy wou nie die bedrag bekend maak nie, maar het gesê dat sy bankbalans met 'n "aansienlike bedrag" verhoog is.

Die arbiter, DP van Tonder, het verskeie redes aangevoer vir sy besluit om in Giewelaar se guns te beslis. Een daarvan is dat die beëindiging van die kontrak substantief en volgens prosedure onregverdig was. Van Tonder het ook bevind dat daar geen bewyse was dat die beëindiging van die kontrak enigsins te doen gehad het met onbevoegdheid nie.

Giewelaar is sedert 2014 op kontrakbasis as waarnemende senior bestuurder aangestel en sy werkskontrak is drie keer met ses maande verleng. Toe sy kontrak op 31 Julie 2015 beëindig is het Giewelaar met behulp van die vakbond Imatu die saak in die plaaslike arbitrasiehof beveg. Hy was onder die indruk dat sy kontrak verleng sou word, en dat daar 'n goeie kans bestaan dat hy permanent aangestel sou word.

"Ek is my werk kwyt weens politieke druk," het Giewelaar gesê. "Die nuwe direkteur van die direktoraat, Walter Hendriks, het telkemale gesê hy sal my graag permanent wil aanstel. Die munisipale bestuurder, Trevor Botha, het ook my werk geprys. Ewe skielik was die politieke druk so erg dat Hendriks in 'n stadium vir my kom sê het, 'Mario, iets is nie vir my lekker nie, want daar is baie druk van die (voormalige) speaker (Mercia Draghoender) om nie die kontrak verder te hernu nie.' Dit is toe presies wat gebeur het."

Volgens Giewelaar het die munisipaliteit hulle beroep op wetgewing wat aandui dat hy nie kan aanspraak maak op die hernuwing van die pos nie. "Maar daar was 'n redelike verwagting geskep. Daar het al raadsitems deurgegaan waarvan ek en van die persone was wat permanent aangestel sou word," het hy gesê. "Die politieke inmengery word reeds op party politieke vlak hanteer. Die belastingbetaler moet weereens betaal vir ondeurdagte besluite."

Chantel Edwards-Klose het by navraag geantwoord dat die raad 'n beleid volg met die aanstelling van personeel. "Dit is jammer dat ongegronde bewerings vermoed word, ons gaan nie daarop reageer nie," het sy gesê.

Giewelaar wil hê die publiek moet weet hoekom hy weg is by George-munisipaliteit en diegene wat in dieselfde bootjie beland daarvan bewus maak dat hulle op kompensasie kan aanspraak maak. Giewelaar lewer deesdae radiopraatjies oor padverslae vir verskeie radiostasies, wat hy terdeë geniet.

Die voorsitter van die DA se regskomitee, Glynis Breytenbach, het Dinsdag vanuit Kaapstad na George gevlieg. Die DA het nie teen druktyd bevestig waarvoor sy hier is nie, maar 'n vermoede bestaan dat dit verband hou met 'n saak teen Draghoender wat tans ondersoek word.

* A former senior manager of George Municipality, Mario Giewelaar, has won his arbitration case against the local authority. Giewelaar was employed as acting senior manager of George Traffic and Law Enforcement on a contract basis in 2014, but his contract was not renewed although he was under the impression that he would be employed in the position on a permanent basis.

He was recently compensated by the municipality following a ruling by the arbiter, DP van Tonder that stated that the termination of the contract was substantially and procedurally unfair. Van Tonder found no evidence that the termination of the contract had anything to do with incompetence.

Municipal Spokesperson Chantel Edwards-Klose said it is council policy that due process must be followed in the recruitment of personnel. "It is unfortunate that unfounded allegations are conjectured which we will not respond to," she said.

ARTIKEL: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'