Rolbalskandaal: Maleisië 'n 'verleentheid'

Maleisië oefen in die voorgrond, terwyl die All Cape-toernooi aangaan in die agtergrond.

SUID-KAAP NUUS - ‘n Rolbalskandaal woed in Eden na die Maleisiese rolbaltoerspan deur Eden-rolbal verbied is om om aan die All Cape-rolbaltoernooi deel te neem en as ‘n verleentheid beskryf is.

Die span se hoofafrigter, Simon Botha, het aan die Oudtshoorn Courant gesê: “Ons het reeds 8 wedstryde in die kompetisie gespeel, toe ek ‘n boodskap kry dat ek dringend vir Japie Combrick, voorsitter van Eden-rolbal, moet bel. “Combrinck het beweer ons deelname is ‘n verleentheid vir die borge en ondersteuners.”

Botha het gesê Combrinck kon nie redes verskaf hoekom hulle ‘’n verleentheid is nie’.

Intussen het name op ‘n petisie teen Maleisië se deelname uitgelek. Heather Boucher, bekende in sportkringe en uitvoerende lid van Rolbal SA, se naam verskyn ook op die petisie. Nie Combrinck of Boucher het hul selfone geantwoord nie, maar betroubare bronne, wat topbestuurders van regoor Eden insluit, het alle inligting bevestig.

Die Maleisiërs en hul bestuurslede het volgens Botha teen ‘n koste van meer as R600 000 2 weke langer in Oudtshoorn aangebly, juis om aan die All Cape-toernooi deel te neem. “Ons het reeds middel Februarie ingeskryf en is aanvaar vir deelname. Vandaar het ons besluit om na Oudtshoorn te reis en dit ons oefenkamp te maak vir die All Cape-toernooi, sowel as die Statebondspele.”

Intussen het die Wes-Kaapse minister van sport en kultuur, Anroux Marais se media woordvoerder, Stacey McClean gesê sy vergader vanmiddag (Maandag 1 Mei) met die minister, om die aangeleentheid te bespreek. By monde van die Eden-sportraad se sekretaris, Dave van der Walt, het die sportraad gesê hulle wag vir die nodige dokumentasie voor hulle enige kommentaar kan lewer.

Afrigter Botha het vanoggend gesê hy het Rolbal Maleisië se bestuur in kennis gestel dat hulle nie meer aan die All Cape-rolbaltoernooi deelneem nie. Hy het dit as tragies beskryf. “Ons (Maleisië) het SA Rolbal genooi om eersdaags in ons land te kom oefen en speel. Ons sou tot hulle kostes gedek het, maar die uitnodiging is nou van die baan.”

Dit het intussen aan die lig gekom dat rolbal-bestuurslede van regoor Eden kennis gegee het dat hulle gaan bedank uit hul poste, direk na die All Cape-rolbaltoernooi, weens die verleentheid wat Maleisië se gedwonge onttrekking veroorsaak het.

Maleisië gaan intussen voort om op die Oudtshoorn-rolbalbane te oefen vir die Statebondspele. Hulle doen dit ten aanskoue van spelers, ondersteuners en bestuurslede wat op bane langs hulle aan die All Cape-rolbaltoernooi deelneem.

Simon Botha, Maleisië se hoofafrigter.

ARTIKEL & FOTO'S: CHRISTO VERMAAK

