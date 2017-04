Hannes Visser 'n nuwe stem

Hannes Visser van die Oudtshoorn Courant se gedigte sal eersdaags in Tafelberg se digbundel, Nuwe Stemme 6, verskyn. Foto: Marlene Malan

SUID-KAAP NUUS - Een van Group Editors se redakteurs, Hannes Visser van die Oudtshoorn Courant , is een van 21 digters wat deur Tafelberg gekeur is vir insluiting in die digbundel, Nuwe Stemme 6.

Nuwe Stemme is in 1997 begin om gekeurde digters wat nie voorheen gepubliseer het nie aan lesers bloot te stel. Daar het sover vyf Nuwe Stemme bundels verskyn (een ongeveer elke drie of vier jaar). Nuwe Stemme 6 word in Augustus deur Tafelberg uitgegee en word deur die digters Bibi Slippers en Charl-Pierre Naudé saamgestel.

Digters wat in Nuwe stemme gedebuteer het en intussen bekendheid verwerf het met hulle eie bundels, is onder andere: Danie Marais, Loftus Marais, Bernard Odendaal, Bibi Slippers, Ronelda Kamfer, Tertius Kapp en Toast Coetzer.

"Ek het aan die einde van verlede jaar sewe gedigte vir Nuwe Stemme 6 gestuur," verduidelik Hannes. "Hulle het my in Januarie laat weet dat ek op die kortlys is vir moontlike opname in die bundel.

Ek het 'n keurverslag ontvang en het die sewe gedigte daarvolgens verbeter. Ek het verlede week gehoor dat al sewe my gedigte in die bundel opgeneem gaan word. Hulle het ongeveer 1 800 gedigte van meer as 250 digters ontvang waarvan hulle toe uiteindelik 21 digters gekies het."

"Ek is opgewonde oor die geleentheid om deel te wees van 'n bundel wat deur 'n gerekende uitgewer uitgegee word. Ek wil mense aanmoedig om meer gedigte te lees. Slegs lesers wat digbundels koop kan verseker dat Afrikaanse digkuns ontwikkel."

Oor die volgende maand sal Bibi Slippers, wat hierdie jaar die Eugene Marais-prys vir digkuns gekry het, Hannes se mentor wees om die sewe gedigte verder te verfyn. Slippers is ook een van Hannes se gunsteling digters. Die volledige digbundel waarvan die sewe gekeurde gedigte deel vorm is tans by 'n uitgewer vir oorweging.

Hannes het vir meer as 10 jaar in George gebly, en woon nou in Oudtshoorn saam met sy vrou, Manda. Hannes dig en skryf die afgelope tien jaar en het al sy eie digbundel uitgegee. Hy is ook 'n kunstenaar en 'n geakkrediteerde lewensgids en geleentheidspreker.

Hannes en Manda se kinders, Tanya en Anton, is net so lief vir die skryfkuns en is ywerige lesers.

ARTIKEL: TANYA WATSON, GEORGE HERALD-AANLYNREDAKTEUR

