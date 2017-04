Burgemeester komkommerkoel oor George

ANC-raadslid Piet van der Hoven (links) maak 'n selfoonoproep na die Wes-Kaapse minister van plaaslike regering, Anton Bredell, om die dringendheid van die oposisiepartye se versoek om ingryping te bevestig. Foto: Michelle Pienaar.

GEORGE NUUS - George-burgemeester Melvin Naik, beskou die opposisiepartye se bekommernis oor George as "blote politiekery".

Dit volg nadat sewe van die George-raad se agt opposisiepartye hul kommer tydens 'n perskonferensie verlede Vrydag uitgespreek het.

Die partye sluit in die ANC, PBI, Sac, AIC, Icosa, ACDP en VFP. Die EFF was nie na die vergadering genooi nie, glo weens 'n vertrouensbreuk.

Die opposisiepartye wil Anton Bredell, minister van plaaslike regering, vra om hul beweringe te ondersoek. In net sewe maande sedert die nuwe raad verkies is, word verskeie DA-raadslede ondersoek en is die direkteur van siviel en tegniese dienste, Harold Basson en sy adjunk, Lindsay Mooiman, geskors. Die opposisiepartye voer aan dat hierdie verwikkelinge, sowel as duidelike tweespalt in die DA, raadsvergaderings wat net elke drie maande gehou word en 'n personeeltekort in die munisipaliteit, dienslewering belemmer.

"George is in 'n krisis," lui die boodskap wat hulle wil tuisbring.

Volgens Naik is dit 'n poging van die opposisie om verwarring te saai en die DA te diskrediteer. "Die opposisie het die reg tot hulle opinie want ons is 'n demokratiese bestel," het hy gesê. "Hulle soek 'n platform om maandeliks politiek te speel en in die raadsaal gehoor te word." Naik het bevestig dat die DA se fokus op dienslewering is.

"Daar is altyd ruimte vir verbetering... en dit is waarna die DA streef. Die stelselswet sê ons moet ten minste een keer per kwartaal 'n raadsvergadering hou en ons berus daarby."

Oor die skorsings by siviel en tegniese dienste het Naik gesê die direktoraat sal nie tot stilstand kom deur twee amptenare wat dissiplinêr aangekla is nie. "Niemand is onvervangbaar nie. Die munisipale bestuurder het reeds planne in plek om te verseker dat goeie leiding in die afdeling gegee word," het hy gesê. "Die opposisie wil graag 'n breuk in die DA sien, maar ek het nuus vir hulle, hierdie DA gaan groot veranderinge in George te weeg bring. George is in goeie hande."

Icosa-raadslid Wilbur Harris het gesê DA-lede probeer mekaar op 'n subtiele wyse uitroei. "Hulle werk teen mekaar." Hy het gesê daar is wrywing tussen DA-lede en voormalige ID-lede in die DA sowel as tussen wit en bruin.

SAC-raadslid Basil Petrus het gesê drie maandelikse raadsvergaderings maak dit moeilik om die gemeenskap se probleme aan te spreek. VF Plus-raadslid Gert van Niekerk bestempel dit as "rampbestuur".

Van Niekerk het hom ook sterk uitgespreek teen die voorgestelde gemiddelde verhoging van 11% in munisipale belasting.

Ten opsigte van die kwessies in siviel en tegnies, het PBI-raadslid Virgill Gericke gesê die raad kan nie misbruik word om 'n heksejag te voer om geteikende individue uit die sisteem te kry nie. "Dié individue sluit amptenare en politici in," het Gericke gesê. Hy is van mening dat ander direktorate groter misstappe begaan. "Geen stappe word teen behuisingsamptenare geneem nie. Mense is vir jare op die waglyste en huise word nie gebou nie."

AIC-raadslid Abel Kiwit het ook sy kommer uitgespreek oor die kwessies in die departement siviel en tegnies: "Wat is die effek wat die petalje het op dienslewering?" het hy gevra. Naik se "gebrek aan beheer oor die raad" is ook genoem.

"Daar is geen politieke leierskap nie," het ANC-raadslid Piet van der Hoven gesê. Nomawethu Jantjies, hoofsweep van die ANC, het gesê daar is geen plan om die verskillende gemeenskappe deur die dorp se ontwikkelingsplan te integreer nie. ACDP-raadslid Johan du Toit is bekommerd oor die personeeltekort in die George-munisipaliteit.

Munisipale bestuurder Trevor Botha, het benadruk dat talle wesenlike projekte aangepak is en dat dienslewering ten opsigte van behuising goed aangaan. "Ons is ook besig met die opgradering van informele woonbuurte in Thembalethu terwyl aansoeke vir middelinkomste behuising ook gedoen is. Talle waterprojekte is aangepak om te verseker dat verdere ontwikkeling in George kan plaasvind."

Oor die leemte by siviel en tegnies het hy gesê dat die kapasiteitprobleem aangespreek word. "'n Tydelike direkteur sal heel moontlik op 'n maand tot maand basis aangestel word totdat die ondersoek voltooi is," het hy gesê.

Al die direkteure by George-munisipaliteit se werkskontrakte verstryk einde Augustus en hulle poste is twee weke gelede in die Sondagkoerante adverteer. Hy het gesê die verhoging in munisipale belasting is met groot oorleg bepaal. " Dit is absoluut nodig om ons hoë standaard te handhaaf."

DA-kiesafdelingshoof Okkie Terblanche, het die punt gemaak dat George vir etlike jare agtermekaar 'n skoon oudit kry, en dat George se sakegemeenskap nie klagtes het nie. "Oënskynlik gaan dit nie baie sleg nie," het hy gesê.

"Ons het 'n nuwe bestuur gekies en groot spronge gemaak na samewerking toe. Bredell was al twee keer op George en betrokke en bewus van dinge. Ek is baie tevrede dat ons groot vordering maak vorentoe." Bredell het nie op 'n versoek vir kommentaar gereageer nie.

ANC-raadslid Piet van der Hoven (links) maak 'n selfoonoproep na die Wes-Kaapse minister van plaaslike regering, Anton Bredell, om die dringendheid van die oposisiepartye se versoek om ingryping te bevestig. Bredell het nie die oproep geantwoord nie, maar almal was na dié gebaar in 'n ligter luim. Voor, van links: Nomawethu Jantjies (ANC-hoofsweep) en Basil Petrus (Sac). Agter: Wilbur Harris (Icosa), Gert van Niekerk (VFP), Virgill Gericke (PBI), Johan du Toit (ACDP) en Abel Kiwit (AIC). Foto: Michelle Pienaar.

ARTIKEL: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'