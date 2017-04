Gospel-bediennaars vra hulp na ongeluk

Die Hallelujah-sleepwa na die ongeluk. Foto's: verskaf

SUID-KAAP NUUS - Leon Goosen, 'n bekende gospel-sanger, en sy vrou Rietha, was verlede Vrydag tussen George en Mosselbaai in 'n motorongeluk na 'n band van die voertuig waarmee hulle gery het, gebars het.

Volgens Goosen is hulle tans besig met 'n gospel-bedieningstoer reg deur die land en was hulle Vrydag op pad na Humansdorp om 'n biddag, wat saam met dié van Angus Buchan sou loop, te lei toe die ongeluk gebeur het.

"Ek en my vrou het jare gelede al ons besittings verkoop om die bedieningstoere te doen. Ons tree reg deur die land op. Ons het van die geld wat ons vir ons huis en besittings gekry het vir arm mense gegee en met die res het ons 'n vragmotor en sleepwa, wat ons die Halleluja-sleepwa noem, gekoop. Dit was nou ons tuiste tot die tragiese ongeluk," vertel hy.

Volgens hom het hulle slegs 'n paar meter voor die Glentana-afrit gevoel die band van die voertuig bars.

"Ek kon nie die voertuig beheer nie en ons het twee keer gerol. Ek het ligte beserings opgedoen. Ek was net bietjie styf en seer, maar my vrou se arm is beseer en sy het nog baie pyn."

Goosen sê hulle wil nie die toer aflas of uitstel nie en probeer sover moontlik planne beraam om met die toer voort te gaan.

"Ons tree vanaand (Dinsdagaand) by die Helende Woord Bediening in Oudtshoorn op waarna ons na Uniondale en Joubertina gaan. Ons gaan ook op 7 Mei by die AGS Kairos-kerk in Graaff Reinett optree," het hy gesê.

Goosen sê hul grootste probleem op die stadium is dat hulle sonder vervoer sit.

"Tans leen ons 'n voertuig van iemand in Mosselbaai, maar ons moet dit einde van die week teruggee. Die voertuie waarmee ons in die ongeluk was, was alles wat ons gehad het. Ons het in die Halleluja-sleepwa gewoon. Dit maak die toer bietjie moeilik omdat ons nie vervoer het nie," het hy gesê.

Goosen sê daar was tot dusvêr 'n hele paar barmhartige samaritane wat hulle na die ongeluk gehelp het.

"Vir hulle wil ek en Rietha uit ons harte uit dankie sê. Dit is wonderlik om te sien hoe God werk en hoe Hy mense op jou pad stuur in tyd van nood. Ons sal egter ewig dankbaar wees indien enigiemand ons kan help tydens ons toer. Ons grootste probleem op die stadium is vervoer, maar enige hulp is welkom," het hy gesê.

Indien enigiemand die Goosen-egpaar wil help kan hulle vir Leon by 072 645 8765 skakel.

Leon en Rietha Goosen.

Die Goosen-egpaar se besittings het langs die pad gesaai gelê na die ongeluk.

ARTIKEL: LIEZL VAN NIEKERK, OUDTSHOORN COURANT-JOERNALIS

