Opposisiepartye bekommerd oor George

Van links is Piet van der Hoven (ANC), Virgill Gericke (PBI), Nomawethu Jantjies (ANC), Abel Kiwit (AIC), Basil Petrus (SAC), Johan du Toit (ACDP), Gert van Niekerk (VFP) en Wilbur Harris (Icosa).

GEORGE NUUS - Die opposisiepartye is dit eens, “George is in ‘n krisis”.

In net sewe maande sedert die nuwe raad verkies is, word verskeie DA-raadslede ondersoek en is die direkteur en visie-direkteur van siviel en tegniese dienste geskors.

Hierdie verwikkelinge, sowel as duidelike tweespalt in die DA, raadsvergaderinges wat net elke drie maande gehou word en ‘n personeeltekort in die munisipaliteit, belemmer dienslewering.

Só het sewe van die George-raad se agt opposisiepartye tydens ‘n perskonferensie vanoggend gesê. Die partye sluit in die ANC, PBI, SAC, AIC, Icosa, ACDP en VFP. Die EFF was nie na die vergadering genooi nie. Die ander oposisiepartye beskou die EFF as in koalisie met die DA, en sê daar is ‘n vertrouensbreuk.

Die opposisiepartye is van voorneme om ‘n skrywe aan Anton Bredell, minister van plaaslike regering, te rig, met ‘n versoek om hul beweringe te ondersoek.

“Die onstabiliteit binne die DA affekteer die raad se funksionering. Hulle probeer mekaar op ‘n subtiele wyse uitroei en hulle werk teen mekaar,” het Icosa-raadslid Wilbur Harris gesê. “Bo en behalwe die onderlinge geskille tussen DA-lede en voormalige ID-lede wat in die DA opgeneem is, is daar nog twee groeperinge. Die een groep is wit, die ander groep bruin.”

SAC-raadslid Basil Petrus het kommentaar gelewer oor die algemene raadsvergaderings wat net drie maandeliks plaasvind, met spesiale raadsvergaderings wat enige tyd van die week op kort kennisgewing geskied. “Dit is baie frustrerend om ‘n munisipaliteit van hierdie grote so te bestuur en ons het gemeenskappe wat ons moet dien, en hulle probleme ook aanspreek.” VF Plus-raadslid Gert van Niekerk het die stelling gemaak dat dit meer rampbestuur is as werklike bestuur. Van Niekerk het hom ook sterk uitgespreek teen die voorgestelde gemiddelde verhoging van 11% in munisipale belasting.

Ten opsigte van die kwessies in siviel en tegnies, het PBI-raadslid Virgill Gericke homself as volg uitgespreek: “Die raad kan nie misbruik word om ‘n heksejag te voer om geteikende individue uit die sisteem te kry nie. Dié individue sluit amptenare en politici in.” Hy is van mening dat ander direktorate groter misstappe begaan.

“Ons is teleurgesteld dat dienslewering tot stilstand gekom het in ‘n departement soos behuising en daar word geen stappe teen daardie amptenare geneem nie. Mense is vir jare op die waglyste en huise word nie gebou nie.” AIC-raadslid Abel Kiwit het sy kommer uitgespreek oor die kwessies in die departement siviel en tegnies: “Wat vir my belangrik is, is die effek wat die hele petalje het op dienslewering,” het hy gesê.

Die burgemeester Melvin Naik se “gebrek aan beheer oor die raad” was ook tydens die bespreking genoem. Naik kon egter nie vir kommentaar bereik word nie. “Daar is geen politieke leierskap nie,” het ANC-raadslid Piet van der Hoven gesê.

Nomawethu Jantjies, hoofsweep van die ANC, het gesê daar is geen plan om die verskillende gemeenskappe deur die dorp se ontwikkelingsplan te integreer nie. Jantjies en Van der Hoven het hulle misnoë uitgespreek met die manier waarop die DA die oposisie na bewering in die raad hanteer. ACDP-raadslid Johan du Toit het hom sterk uitgespreek teen die probleme wat voortspruit vanwee ‘n personeeltekort in die George-munisipaliteit.

Volgens die DA-kiesafdelingshoof Okkie Terblanche, is George in goeie hande. Hy het die punt gemaak dat George vir etlike jare agtermekaar ‘n skoon oudit kry, en dat George se sakegemeenskap nie klagtes het oor wat in die raad gebeur nie.

“Oenskynlik gaan dit nie baie sleg nie,” het hy gesê. “Ons het ‘n nuwe bestuur gekies en groot spronge gemaak na samewerking toe. Bredell was al twee keer op George. Hy is deeglik betrokke en bewus van dinge. Ek is wel glad nie bewus van ‘n wit en bruin kamp nie. Onthou net waarvandaan hierdie beweringe kom. Dit is die oposisie se taak om te kritiseer. Hulle doen hul plig as hulle kritiseer, so ons verwelkom dit. As hulle spesifieke goed het waaroor hulle wil kla kan hulle na my of die burgemeester kom. Daar is altyd ‘n kans op verbetering. Ek is baie tevrede dat ons groot vordering maak vorentoe.”

Munisipale bestuurder Trevor Botha het die aantygings afgemaak as politiekery. “Dienste word gelewer en ons is besig met talle wesenlike projekte. Die burgemeester het ook oorlog verklaar teen rommel in woonbuurte. Ons dienslewering ten opsigte van behuising gaan goed en aansoeke vir laekostebehuising in Europe naby Delvillepark gaan voort. Ons is ook besig met die opgradering van informele woonbuurte in Thembalethu terwyl aansoeke vir middelinkomste behuising ook gedoen is. Talle waterprojekte is aangepak om te verseker dat verdere ontwikkeling in George kan plaasvind.”

Oor die leemte by siviel en tegnies het hy gesê hy het reeds met die bestuurders vergader en dat die kapasiteitprobleem aangespreek word. “’n Tydelike direkteur sal heel moontlik op ‘n maand tot maand basis aangestel word totdat die ondersoek voltooi is.”

Al die direkteure by George-munisipaliteit se werkskontrakte verstryk einde Augustus en hulle poste is verlede week in die Sondagkoerante adverteer. Wat die driemaandelike raadsvergaderings betref het hy gesê dit voldoen aan wetgewing en dat dienslewering nie daaronder ly nie. “Die verhoging in munisipale belasting is met groot oorleg bepaal en is absoluut nodig om ons hoë standaard te handhaaf.”

Kommentaar van Bredell en Naik word verwag.

ARTIKEL: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

