George se bekendste barbier sterf

Louis Botha, wat vir 56 jaar as manshaarkapper op sy pos was in George, is op Maandag 17 April na 'n lang siekbed oorlede. Mense het graag gebruik gemaak van sy flinke diens. Foto: Pauline Lourens

GEORGE NUUS - Louis Botha, George se langsdienende haarkapper, is op Dinsdag 17 April in die ouderdom van 73 oorlede. Botha, wat ten spyte van gesondheidsterugslae getrou tot in Maart 2015 op sy pos by sy oudtydse winkel op die hoek van Meade- en Albertstraat was, was vir 56 jaar 'n instelling in George.

Sy geliefde groen Opel Manta was bykans altyd voor sy winkel en die rooi en wit windmeul was 'n bekende landmerk in George.

Hy het tot drie geslagte se hare onder hande geneem en kliënte het van so ver as Uniondale, Heidelberg en Plettenbergbaai gery vir hul besoek aan "hul" haarkapper.

"Van sy kliënte het mense soos PW Botha, LPR Chris Heunis en die destydse burgemeester, Andrew Swart, ingesluit, wat telkens vir sy staatmakerdiens teruggekom het," vertel sy dogter Mariana Barnard. Sy het bygevoeg dat die kinders hul vader nou 'n pynlose rus gun.

Hy laat sy eggenote Elmie, twee dogters Mariana en Nelita, kleinkinders en agterkleinkinders na. Vir bedrafnisreëlings kontak Elmie by 044 873 2619.

ARTIKEL: PAULINE LOURENS, GEORGE HERALD-JOERNALIS

