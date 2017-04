Protesoptog eers op ys

Tertuis Simmers.

GEORGE NUUS - 'n Protesoptog wat vir Vryheidsdag, 27 April beplan was, gaan nou moontlik eers op Werkersdag, 1 Mei plaasvind.

Tertuis Simmers, burgemeesterskomteelid van die Eden-distriksmunisipaliteit, het die hoop uitgespreek dat kerkleiers 'n gebedsdag vir vir die regering op 27 April sal lei, asook 'n moontlike optog vir 1 Mei.

Volgens Simmers het die hoeveelheid mense wat aan die onlangse protesoptog teen pres. Jacob Zuma deelgeneem het, almal se verwagtinge oortref. "Ons sou 27 April 'n optog gehou het, maar vir die grootte wat ons beplan - tot en met 3 000 mense - het ons baie logistieke beplanning nodig," het Simmers gesê.

"As 'n publieke verteenwoordiger het ek 'n skrywe aan die kerkleiers gerig om 'n gebedsdag en 'n optog te lei. Dit gaan nie net oor Zuma nie. Die kerk speel 'n groot rol as die morele kompas van die land. Die DA gaan daar wees, as een van die rolspelers, maar ons wil graag hê die kerk moet hierdie inisiatief lei om ons gemeenskap te verenig." Volgens Simmers is die fokus om Suid-Afrika te red.

"Sodra 'n mens dit op 'n sekere persoon mik, is daar dadelik 'n ander konnotasie daaraan. Die probleem is groter as Jacob Zuma. Ons moet opstaan vir ons nageslagte," het hy gesê. Besonderhede sal in die media en by kerke aangekondig word.

* A protest march planned for Freedom Day 27 April, is now possible only taking place on Labour Day 1 May. Tertuis Simmers, a member of the Eden Mayoral Committee, appealed to church leaders to hold a prayer day on 27 April, and lead the march on Freedom Day. The number of people at the march is expected to run into the thousands, and more time is needed for logistical planning, said Simmers.

ARTIKEL: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'