DA ondersoek klagtes teen raadslid

Portefeuljeraadslid vir gemeenskapsontwikkeling en biblioteke, Mercia Draghoender. Foto: Michelle Pienaar

GEORGE NUUS - 'n DA-raadslid wat haar veral vir sopkombuise beywer is dalk self in die sop. Dit volg nadat klagtes teen die portefeuljeraadslid vir gemeenskapsontwikkeling en biblioteke, Mercia Draghoender, by die DA se provinsiale uitvoerende komitee (PUK) ingedien is.

"Die federale regskommissie (FRK) is tans besig met 'n ondersoek," het Elsabe Oosthuysen, kantoorbestuurder van James Selfe, voorsitter van die DA se federale bestuur, by navraag bevestig.

"Die PUK het dit na ons kantoor verwys met die versoek dat die FRK dit ondersoek. Die FRK is tans besig met daardie ondersoek en sal verslag doen aan die federale uitvoerende komitee sodra dit afgehandel is. Afhangende van die aanbevelings in die verslag, sal daar besluit word hoe om die aangeleentheid te hanteer."

Volgens die munisipale woordvoerder, Chantel Edwards-Klose, dra die administrasie van George-munisipaliteit nie kennis van enige klagtes of 'n ondersoek nie.

Oosthuysen het nie uitgebrei oor die aard van die klagtes teen Draghoender nie, maar volgens ingeligtes hou dit verband met beweerde inmenging met administratiewe funksies in verskeie direktorate.

Draghoender het gedurende vorige termyne posisies as speaker en burgemeester van die George-raad beklee. Sy het nie op 'n versoek om kommentaar gereageer nie.

* The DA's Federal Legal Commission (FLC) is investigating complaints against the Portfolio Councillor for Community Development and Libraries, Mercia Draghoender. According to Elsabe Oosthuysen, chief of staff to the chairperson of the DA Federal Executive Committee (Fedex) James Selfe, the FLC will submit their report to the Fedex once they have finished their investigation.

"Depending on the recommendations in the report, it will be decided how to handle the matter," said Oosthuysen. Draghoender did not respond to a request for comment. According to informed sources the complaints relate to alleged interference with administrative functions in various directorates.

ARTIKEL: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'