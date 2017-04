Porno sensei onder huisarres

Karate sensei Wessel Wilms

GEORGE NUUS - Die plaaslike karate sensei Wessel Wilms (40), is Woensdag 19 April in die George-streekhof ’n opgeskorte tronkstraf opgelê en vir 24 maande onder korrektiewe toesig, wat huisarres en gemeenskapsdiens insluit, geplaas.

Streeklanddros Marius Fourie het tydens vonnisoplegging aan Wilms gesê sy optrede was nie die van 'n grootmens nie, ook nie 'n sensei nie. Die hof het gelas dat Wilms se naam in die nasionale register vir seksoortreders opgeneem word. Fourie het ook aan Wilms verduidelik dat hy voortaan nie met kinders mag werk nie.

Wilms is op 8 Februarie skuldig bevind aan die vervaardiging van kinderpornografie en vier aanklagte van crimen injuria. Wilms is op 1 Augustus 2014 in hegtenis geneem en het onskuldig gepleit op die aanklagte teen hom.

Hy het in Augustus verlede jaar sekere erkennings gemaak en erken dat hy video’s van twee tienermeisies, onderskeidelik 17 en 16, sonder hul medewete of toestemming gemaak het. Hy betwis egter dat sy optrede kinderpornografie uitbeeld omdat dit nie voldoen aan die vereistes van die Wet op Rolprente en Publikasie nie.

In die video’s was die slagoffers kaal in die stort.

Wilms het gesê hy het later egter besef dat dit dalk mense gaan verneder en sou die beeldmateriaal uitwis. Op 'n vraag van die staatsaanklaer, Reinet de Waal, oor hoekom hy nie na die video’s gekyk het nie, het Wilms gesê hy kan nie 'n rede verskaf nie.

Hy het tydens kruisondervraging van De Waal erken dat hy met sy arrestasie in 2014 in 'n verhouding met 'n 16-jarige meisie was.

De Waal het betoog dat in terme van die betrokke wetgewing die blote maak van ‘n video wat beelde van die geslagsdele van minderjarige kinders bevat, voldoen aan die vereistes vir die maak van kinderpornografie en ‘n oortreding van die betrokke wetgewing is.

Nico Smit, Wilms se regsverteenwoordiger, het daarenteen betoog dat die omskrywing van die betrokke wetgewing nie die blote naakte vertoon van die geslagsdele van ‘n kind ‘n kriminele oortreding maak nie.

Die verdediging het aangevoer dat so ‘n interpretasie van die wetgewing wat gegeld het ten tye van die pleging van die misdrywe, daartoe sou lei dat enige persoon wat ‘n foto van ‘n naakte kind neem, hetsy ‘n ouer wat ‘n foto neem van ‘n kind in die bad of ‘n ouer wat ‘n video maak van ‘n kind wat sonder klere rondhardloop in ‘n sproeier, dan aan die oortreding van vervaardiging van kinderpornografie skuldig sal wees.

Die verdediging het aangevoer dat die blote vertoon van die naakte liggaam van ‘n kind nie voldoende is om ‘n skuldigbevinding te regverdig nie, en dat die vertoon van die beelde, in terme van die toepaslike wetgewing, moet gepaardgaan met seksuele uitbuiting van die kind.

Fourie het in sy uitspraak verwys na die omstandighede waaronder die video’s gemaak is en het daarop gewys dat dit nie net werklike seksuele uitbuiting is wat vereis word nie, maar dat dit genoegsaam sou wees in terme van die betrokke wetgewing as die beeldmateriaal slegs vatbaar was vir seksuele uitbuiting.

Die hof het bevind dat onder die omstandighede, die betrokke video’s wel op ‘n onbehoorlike wyse gemaak is en dat dit, op die beste vir Wilms, wel vatbaar was vir seksuele uitbuiting.

* The local karate sensei Wessel Wilms (40) received a suspended sentence in the George Regional court yesterday (Wednesday 19 April) and he was placed under correctional supervision for the next 24 months. Wilms was convicted of production of child pornography and four counts of crimen injuria in February. Wilms was arrested on 1 August 2014 and pleaded not guilty to the charges against him.

He earlier admitted to making the videos in which the victims were naked without their knowledge or consent. He also admitted that in doing this, he harmed their dignity. However Wilms, who pleaded not guilty, disputed that his actions constitute child pornography as this does not comply with the requirements of the Films and Publication's Act.

Klik hier vir vorige artikels:

'We bring you the latest George, Garden Route news'

Wilms het vroeër getuig dat hy nooit na die video-opnames gekyk het nie en "nie kinderpornografie gemaak het nie". Hy beweer hy wou 'Big Brother' speel en die alledaagse lewe uitbeeld met die snitte omdat hy kunssinnig is.