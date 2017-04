Jong man sterf by hospitaal aan meswond

GEORGE NUUS - Ryno Windwaai (26) van Makoustraat, Parkdene in Vrydagaand met sy aankoms by die George-hospitaal in 'n ambulans dood nadat hy in Makoustraat met 'n mes gesteek is.

Die voorval het omstreeks 21:40 in Korhaanstraat plaasgevind.

*A 26-year-old man from Parkdene, Ryno Windwaai, died in an ambulance shortly upon arrival at the George Hospital after he was stabbed with a knife in Makou Street. The incident occurred about 21:40 in Korhaanstraat. Police arrested a 31-year-old suspect who appeared in court this week.

Die polisie het 'n 31-jarige man Saterdagoggend in verband met die moord in hegtenis geneem. Die motief vir die moord is onbekend.