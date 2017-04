Voertuig stamp man van fiets af

Christo Rex het skaafwonde aan die linkerkant van sy lyf opgedoen. Hy is deur Eden 911 na Mediclinc George geneem.

GEORGE NUUS - 'n Fietsryer wat verlede Woensdagoggend op die R102 op die Maalgate-brug van sy bergfiets afgestamp is, is op soek na die ooggetuies wat hom op die toneel gehelp het.

Christo Rex van George sê hy was omstreeks 10:20 onderweg terug na George na 'n oefenrit na Sinksabrug toe die ongeluk gebeur het.

Twee voertuie, 'n roomkleurige Nissan X-trail en nog 'n motor, het hom op die brug verbygesteek. 'n Derde voertuig, 'n Tata-trok, het hom met die verbykomslag getref en van sy fiets afgestamp.

"Die Tata-trokkie het aangery en is verder aan deur die nuwerige X-trail afgetrek en ek vermoed ingelig dat hy my getref het. Die bestuurder van die Tata het omgedraai en teruggekeer na die toneel. Ek wil graag kontak maak met die bestuurder van die X-trail en enige ander ooggetuies," het Rex vandeesweek gesê.

Hy het ook twee werknemers van Afrishore, ene Shaun en Wayne, wat by hom gewag het tot die ambulans opdaag, bedank. "Ek is baie dankbaar vir hulle."

Ooggetuies van die ongeluk en die bestuurder van die Nissan X-trail word versoek om Rex te skakel by 071 356 8785.

Die ongeluk word deur die polisie op Groot-Brakrivier ondersoek.

* A cyclist from George, Christo Rex, who was knocked off his mountain bike last Wednesday morning (29 March) on the R102 is looking for eyewitnesses who helped him on the scene. The accident occurred around 10:20 on the R102 on the Maalgate bridge. Rex can be contacted at 071 356 8785. The police in Great Brak River is investigating the accident.

ARTIKEL: LIZETTE DA SILVA, GEORGE HERALD-NUUSREDAKTEUR

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'