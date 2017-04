Nog aangekeer vir reeks groepverkragtings

Generiese foto.

GEORGE NUUS - Die polisie het tot dusver sewe mans aangekeer in verband met 'n vlaag groepverkragtings wat in Januarie in George plaasgevind het.

Drie vroue is in afsonderlike voorvalle in Pacaltsdorp en een in Thembalethu oorval en verkrag. Een van die drie verdagtes wat vir die verkragting van 'n 21-jarige vrou van Thembalethu aangekeer is, was uit op borgtog vir 'n ander verkragtingsaak toe hy die misdryf gepleeg het. Dit is ook juis dié vorige saak wat tot sy arrestasie gelei het nadat hy nie by die hof opgedaag het vir sy ander saak nie.

Die ander twee verdagtes is ook aangekeer, een kort na die voorval in Januarie en die ander een is weke later deur 'n ooggetuie uitgewys. Al drie verdagtes bly in aanhouding en verskyn môre (Vrydag 7 April) weer in die George-hof.

Die slagoffer en haar broer (23) is op 24 Januarie in Nelson Mandela-boulevard deur drie mans oorval en die vrou is in 'n kerkgebou verkrag. Hulle was onderweg na hul ouma se huis in Zone 5 toe hulle voorgekeer is. Die verdagtes het die slagoffers met pangas tot in die kerkgebou gedwing. Die broer moes teen 'n muur staan terwyl twee van die rowers sy suster verkrag.

Een van die mans wat van die verkragting van 'n 30-jarige vrou van Syferfontein verdink word, verskyn op 21 April weer in die hof. Die verdagte (32) is vroeër borgtog geweier. Hy en nog mans het na bewering die nag van 21 Januarie die slagoffer in 'n huis in Kentleystraat, Europe, om die beurt verkrag.

Die saak teen die ander twee mans (29 en 36 jaar) wat vroeër in hegtenis geneem is, is voorlopig teruggetrek vir verdere ondersoek en DNS-uitslae. Nog verdagtes word deur die polisie gesoek.

Persone met inligting kan sers. Y Carolus skakel by 044 803 4621 of 082 335 1200.

Die polisie het ook 'n deurbraak gemaak in 'n ander voorval wat op 21 Januarie in Pacaltsdorp plaasgevind het. 'n Man (41) is aangekeer en sy borgtogaansoek is ook suksesvol teengestaan. Hy verskyn op 3 Mei weer in die hof.

Die verdagte en nog twee mans het die slagoffer (in haar 30's) tussen 01:00 en 02:00 in New Dawnpark voorgekeer en beroof. Sy en 'n vriend is daarna tot in 'n oop veld langs Missionstraat met 'n panga en 'n hamer gedwing waar twee van die mans die vrou verkrag het. Haar vriend kon ontsnap en is later deur die polisie onder bosse gekry waar hy steeds vir die rowers weggekruip het.

Persone met inligting oor die voorval kan die ondersoekbeampte konst. JC Melane skakel by 044 803 4616 of 082 335 1200.

Kapt. Malcolm Pojie, die Suid-Kaapse polisiewoordvoerder, het vandeesweek gesê hul ondersoeke na die voorvalle is in 'n gevorderde stadium. "Nog arrestasies in die twee voorvalle in Pacaltsdorp word verwag."

ARTIKEL: LIZETTE DA SILVA, GEORGE HERALD-NUUSREDAKTEUR

