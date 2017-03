Bejaarde vrou veg alleen teen vlamme

Die brand het die rietdakhuis in puin gelê.

SUID-KAAP NUUS & VIDEO - 'n Tagtigjarige vrou van Bo-Kouga in die Langkloof is erg getraumatiseer nadat sy verlede week vrou-alleen moes sorg dat haar huis nie afbrand nie.

"Ek het tot vieruur Donderdagoggend met 'n tuinslang probeer om die brandende stomp in my tuin te blus sodat die vonke nie my huis aan die brand moet steek nie," het Evelyn Rautenbach Maandag gesê nadat sy feitlik 24 uur lank die vlamme van haar huis en 'n gastehuis op dieselfde plaaswerf probeer weghou het.

Die brand het 'n woonhuis, gastehuis en twee chalets op haar tweelingseuns, Neville en Malcolm Urwin, se plase in die Bo-Kouga in die brand vernietig. Rautenbach bestuur die afgelope 17 jaar die plase.

Volgens Rautenbach is 'n veldbrand verlede Maandagnag deur weerlig veroorsaak. Sy het Dinsdag die vlamme op die berg agter die huis opgemerk en Eden-brandweer versoek om 'n voorbrand tussen die berg en haar huis te kom maak, maar sy is gerusgestel dat die plaaspad bokant die huis die vuur sal keer.

Woensdagoggend het 'n sterk wind die vuur teen die berghang af gedruk. Die vlamme het oor die plaaspad gespring en tot teen haar huis gewoed. Sy en twee werkers het heeldag gespook om die vlamme van haar huis, 'n gastehuis en werkershuise weg te hou. "Ek kon nie die waterpomp aan die gang kry nie en ons het met emmers water en 'n tuinslang probeer om die vlamme van die strukture weg te hou."

Die bloekomboom by die ingang na haar werf het aan die brand geslaan, en 'n reuseboomstomp in die tuin het vlam gevat. "Ek het tot vieruur Donderdagoggend met 'n tuinslang probeer om die brandende stomp te blus sodat die vonke nie my huis aan die brand moet steek nie," het Rautenbach gesê.

Sowat 5 km vanaf Rautenbach se huis, dieper berg-in, het die vuur haar seun Neville se rietdakhuis in puin gelê.

Rautenbach is baie teleurgesteld in die gebrekkige diens. "Sewe jaar gelede was hier ook 'n kwaai brand, maar toe het brandweerlede van Eden brand en redding ons strukture veilig gehou. Hierdie keer is ek aan die genade oorgelaat."

'n Brand in die Langkloof het groot skade aan vrugteboorde veroorsaak. Dit is tans plukseisoen vir appels en pere wat die hoofbron van inkomste en werkverskaffing in die Langkloof is.

Volgens Bermon Verster, voorsitter van die Langkloof Brandbeskermingseenheid (FPU) van die Suid-Kaap Brandbeskermingsvereniging (SCFPA) het vier brande verlede week in die Langkloof gewoed.

Naas die brandskade in die Bo-Kouga waar verskeie strukture in die slag gebly het, is weiding, appel- en peerboorde, watertenks en -pype en heinings op plase in die omgewing van Haarlem, Vyeboom, Klein Langkloof en Swallows Nest op Avontuur aangerig.

Volgens Verster is Eden-brandweer onmiddellik met die uitbreek van die eerste brand in kennis gestel, maar ondersteuning was nie na wense nie. "Die lede wat wel daar was het oor die algemeen hul bes gedoen om te help om voorbrande te maak en die vlamme te beveg," sê Verster.

Volgens George-brandweer is 'n verkenningsvlug vroeg Woensdag uitgevoer om die omvang van die brand te bepaal. Omdat daar toe reeds drie brande oor 'n wye gebied gewoed het, is Eden-brandweer verwittig om in te tree omdat die munisipale brandeenhede nie oor die mannekrag beskik het om die brande op hul eie te bestry nie. By twee geleenthede het George-brandweer brandbeskermers van George en Uniondale ontplooi, maar die lede moes onttrek word weens die gevaarlike omstandighede.

Volgens Freddy Thaver, hoof van Eden-brandweer, is "Eden-brandweer verantwoordelik vir brande in die distrik as 'n geheel, wat landelike gebiede insluit, terwyl munisipale brandweerstasies verantwoordelik is vir brande binne munisipale grense".

Met ander woorde: Wanneer 'n brand dus deur 'n munisipale brandweer, wat dikwels die eerste is om op 'n brandalarm te reageer, as Kode Rooi identifiseer word – wat beteken dat die munisipale brandweer nie die brand kan beheer nie – word Eden-brandweer in kennis gestel.

Dit is dan Eden-brandweer se verantwoordelikheid om verskillende instansies soos Eden-rampbestuur, die Suid-Kaap Brandbeskermingsvereniging (SCFPA) en Werk vir Vuur (wat 'n brandbestrydingshelikopter tot hul beskikking het), te ontplooi om brandbeskerming te verleen.

Dit is ook Eden-brandweer se taak om 'n Gesamentlike Operasionele Sentrum (GOS) in te rig wat met al die rolspelers kommunikeer oor die verspreiding en status van brande, en brandbeskermingspersoneel te ontplooi waar menselewens of strukture in die landelike gebied bedreig word.

Evelyn Rautenbach (80) is erg getraumatiseer na 'n nag van angs waartydens sy vrou-alleen haar huis moes probeer beskerm teen 'n brand. Foto's: Tisha Steyn .

ARTIKEL, VIDEO & FOTO'S: TISHA STEYN

STEM: WESSEL VAN HEERDEN

