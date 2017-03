3 Kwagga-hoofleiers uit een gesin

Die Engelbrecht-hoofleiers by hul trotse ma, Wilna. Van links is Simohn, Basson, ma Wilna en Emma.Foto: Neels Blom

GEORGE NUUS - Hoërskool Outeniqua het vanjaar geskiedenis gemaak toe Emma Engelbrecht as 2017 se hoofdogter aangewys is, vier jaar nadat haar broer, Basson, hoofseun was en ses jaar na haar sussie, Simohn in 2011 die Kwaggas gelei het. Drie hoofleiers uit een gesin is sekerlik 'n inskrywing in die Guinnes Book of Records werd!

"Ek dink," sê Basson, "almal weet Outeniqua is 'n dinamiese skool, en om gekies te word om sulke passievolle leerders te lei, is niks anders as 'n groot voorreg nie. En as drie kinders uit dieselfde gesin gekies word vir hierdie posisie, het hulle ouers verseker baie vir hulle gebid! Dit was beslis die geval in ons gesin."

Volgens hom was vryheid van keuse oor sport, vakke, tydsbesteding of om te staan vir hoofleiers altyd hul eie.

"Ons is geleer dat wat ons ook al besluit, ons dit voluit moes doen. Sou ons misluk, was daar 'n skouer om op te huil en kon ons aanbeweeg na die volgende uitdaging - weereens met 'n ondersteuningsbasis by die huis en skool waarop ons altyd kon staatmaak.

Die lesse wat ons geleer het, het ons goed voorberei vir die moontlikheid van mislukking. Ons het ten alle tye ervaar dat Outeniqua se ondersteuningsbasis met onderwysers, terreinwerkers, ongelooflike leerderraad en 'n skoolhoof soos geen ander, mens soos die Engelsman sê, onwards and upwards beweeg."

Simohn het haar graad in internasionale studies in Stellenbosch voltooi asook haar honneursgraad in Mandereins na ses maande in Beijing.

Basson het die voorreg gehad om oor 'n tydperk van drie jaar in 28 verskillende lande deel te neem as 'n professionele driekampatleet. Hy is tans geregistreer as 'n bedryfsingenieurswesestudent by Tuks.

Emma se ambisies vir die lewe na skool is nét so groot, maar vir eers is haar oë gerig op haar matriekjaar wat sy met erns en trots as hoofdogter van Outeniqua aanpak.

