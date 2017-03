Inwoners leef in vrees na skietery

Generiese foto.

GEORGE NUUS - Inwoners in die informele nedersetting in Rosedale sê hulle leef in vrees na 'n skietery vroeër die maand tussen twee groepe vermoedelik oor beheer van die gebied.

'n Groepie mans in twee minibustaxi's en 'n BMW het na bewering op Sondag 5 Maart tussen 23:00 en middernag 'n huis binnegestorm op soek na twee broers. Drie skote is glo afgevuur naby 'n gangetjie waardeur die twee broers weggehardloop het. Niemand is beseer nie.

'n Inwoner met wie die George Herald gepraat het sê dit gaan oor gebied en wie se dwelms goedkoper is. "Ek het van die begin af gesê geen smokkelhuise moet hier toegelaat word nie. Dit lok dwelms en bendes. Nou word daar al wild geskiet. Ons voel onveilig," sê die inwoner.

Dieselfde groep mans het volgens inwoners die Maandagaand voor 21:00 weer in minibustaxi's in Rosedale opgedaag. Inwoners vermoed die mans woon in Thembalethu.

"Ons het hulle voorgekeer en met hulle gepraat oor die Sondagaand se skietery. Een van die mans het met 'n vuurwapen op sy skoot gesit. Hulle het toe omgedraai nadat ons hulle met die polisie gedreig het, maar hulle het gesê hulle gaan nie die ding hier los nie. Nou wat moet ons nou doen, wag tot hulle terugkom en weer skiet. Die polisie gaan seker eers belangstel as 'n onskuldige persoon doodgeskiet word."

Kapt. Lorraine Coetzee, die kommunikasiebeampte van die Pacaltsdorp-polisie sê egter die klaer in die saak het nie melding gemaak van 'n skietery nie. "Die klaer het slegs genoem dat onbekende mans sy voordeur oopgetrap het en op soek was na twee familielede. Daarom is daar slegs 'n saak van opsetlike saakbeskadiging geopen."

Volgens Jeffrey September 'n lid van die plaaslike buurtwag is inwoners huiwerig om inligting oor misdaad of verklarings aan die polisie te maak want hulle vertrou nie die polisie nie. Die stelling is beaam deur ander inwoners met wie die George Herald gepraat het.

"Mense wil nie verklarings aflê nie, want die polisie kan hulle nie beskerm nie. Die einste mense oor wie jy 'n verklaring aflê, weet wie jy is nog voor die ink op daai papier droog is."

Dit blyk ook dat daar inwoners is wat weens geldelike voordele stilbly oor misdaad en dwelmaktiwiteite in die area.

"Dit bekommer my, want hoe gaan ons die gebied misdaadvry kry," sê September.

Die George-polisie het onlangs op 'n sektorvergadering ook hul sorg uitgespreek oor die aantal vuurwapens wat in George uit kluise gesteel word.

ARTIKEL: LIZETTE DA SILVA, GEORGE HERALD-NUUSREDAKTEUR

Nog 'n inwoner sê die Pacaltsdorp-polisie neem nie die voorvalle ernstig op nie en stel nie belang om die skietery ordentlik te ondersoek nie. Hy noem ook dat die polisie se reaksietyd wanneer hulle hulp ontbied, baie stadig is.