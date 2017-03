Opvolg: Powertown-moordenaar vas

Nathan Mowers in die hof.

MOSSELBAAI NUUS - In 'n stampvol hofsaal is 'n Powertown-inwoner, Nathan Mowers (23) vandag, 15 Maart deur regter ET Steyn in Mosselbaai se rondgaande hooggeregshof skuldig bevind op aanklagte van die moord en verkragting van Lesley-Ann Maya (17).

Die moord op Lesley-Ann, 'n graad 11-leerder aan die Groot-Brakrivier Sekondêre Skool, is deur Steyn as opspraakwekkend beskryf.

Lesley-Ann is op 10 April, 2015 as vermis aangemeld. Haar liggaam is agt dae later, deur haar ouma gevind waar dit skaars 100m van haar woonhuis, in Powertown tussen riete versteek was.

Lesley-Ann se onderklere was tot op haar enkels afgetrek en sy is met skoenveters verwurg. Sy het op haar rug gelê en een van haar hande was onder haar kop.

Gedurende die twee week lange hofsaak, was uit die getuienis duidelik dat op die aand van Lesley-Ann se verdwyning, getuies in die saak, "herwaarts en derwaarts" in Powertown beweeg het.

Steyn het tydens haar uitspraak gesê dat Powertown-inwoners die slagoffers van hulle omstandighede is.

Alhoewel hulle openlik aan die hof erken het dat hulle dwelms gebruik, en boonop deur Steyn as "ongeleerd" beskryf is, het sy gesê dat sy die indruk gekry het dat die gemeenskap vir mekaar omgee. Verskeie gemeenskapslede het immers na Lesley-Ann begin soek toe sy as vermis aangemeld is.

Steyn het daarna verwys dat die hof in dié saak met omstandigheidsgetuienis te doene het. "Die hof moet dus afleidings maak, maar sonder om te spekuleer." Steyn het Mowers as 'n onemosionele getuie bestempel en gesê dat daar twee aspekte is wat van kardinale belang in die hofsaak was.

Mowers se semen is by Lesley-Ann gevind is. Hy het aanvanklik aan die ondersoekbeampte, kapt Tekkie van Rensburg, ontken het dat hy met Lesley-Ann seks gehad het. Mowers het eers erken dat hulle seks gehad het, glo met haar toestemming, toe dit aan hom bekend gemaak is dat sy DNS op Lesley-Ann gevind is. Hy het beweer dat hy die Donderdagaand voor haar verdwyning met haar seks gehad het.

Steyn het gesê dat daar meer as 24 uur verloop het sedert Mowers beweer hy met Lesley-Ann seks gehad het. Volgens Steyn sou sy DNS in dié tydperk al verlore gegaan het omdat Lesley-Ann in 'n dag se tyd, sou urineer en haarself sou was. Mowers se weergawe het dus nie sin gemaak nie.

Steyn het die patoloog in die saak aangehaal wat sê dat die laaste persoon wat met die slagoffer seks sou gehad het, se semen behoue sou bly, veral omdat dit gedurende die tyd wat Lesley-Ann vermis was, koud en reënerig was en haar liggaam dus nie aan uiterstes bloot gestel was nie.

"Hy het dus sy storie verdraai."

Steyn sê Mowers is ook volgens verskeie ooggetuies die laaste persoon was wat voor Lesley-Ann se verdwying, saam met haar gesien is.

Mowers is skuldig bevind op 'n aanklag van moord en verkragting. Kort nadat Steyn die hof vir 'n paar minute verdaag het, het Mowers se advokaat, Henk Carstens aan hom verduidelik dat die hof hom 'n dag kans sal gee, indien hy 'n bekentenis wil maak óf aan die hof wil vertel of daar nog iemand by die moord betrokke was. Mowers se stiefpa en ma was in die hof. Sy pa, Abraham Bruintjies het nooit die hofverrigtinge bygewoon nie.

Die saak is uitgestel tot Donderdag, 16 Maart om 10:00.

Tydens die verhoor is ook onthul dat kinders in Powertown van so jonk as 13 jaar aan tik en dagga verslaaf is.