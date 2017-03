Paartjie steel glo trollies vol kos uit winkel

Beeldmateriaal van 20 Februarie wys hoe die verdagte met die trollie vol goedere uitstap.

GEORGE NUUS - 'n Paartjie van Hartenbos het hul rieme styf geloop teen 'n sekerheidswag by die Garden Route Mall waar hulle vermoedelik goedere gesteel het.

Die verdagtes, Gerhard Smook (45) en Natascha van Ellinckhuijzen (42), het na bewering by twee geleenthede inkopies gedoen en die winkel met trollies vol goedere verlaat sonder om daarvoor te betaal.

Die vrou sou tydens beide voorvalle die sekerheidswag besig hou terwyl haar vriend met die trollie ongesiens verby glip.

Volgens kapt. Khunjulwa Sam van die Conville-polisie was dit juis tydens die tweede voorval op 28 Februarie dat die sekerheidswag, wat toevallig tydens beide voorvalle aan diens was, die vrou herken het.

Die paartjie is die eerste keer opgemerk op 20 Februarie terwyl hulle inkopies gedoen het. Hulle het uitbeweeg waarna die vrou die wag genader het. Sy wou by hom weet of sy 'n pakkie by hom vir haar dogter kan los. Die man het toe glo die winkel verlaat met die trollie vol goedere sonder om daarvoor te betaal.

Op 28 Februarie het hulle teruggekeer en die keer 'n televisiestel, klanksisteem en huishoudelike items in 'n trollie gepak. Weer het die vrou terwyl hulle uitbeweeg het die wag genader. Die keer wou sy by hom weet of daar enige toiletware beskikbaar is. Weer het die man ongemerk uitbeweeg.

Kort nadat hulle weg is, het die wag die kringtelevisie-beeldmateriaal nagegaan waarop beide voorvalle glo vasgelê is en wat toon dat hulle die trollies vol pak en uitgaan sonder om te betaal. Die voorvalle is toe by die polisie gerapporteer.

Sam sê die paartjie se ouerige Nissan Sentra se voertuigregistrasienommer is ook deur middel van die beeldmateriaal bekom. Hulle is in Hartenbos opgespoor en in hegtenis geneem. Die televisiestel en klanksisteem is by 'n pandjieswinkel opgespoor en die ander items by die paartjie se huis.

Beide is uit op borgtog. Hulle verskyn weer in die Thembalethu-hof op 24 Maart.

ARTIKEL: LIZETTE DA SILVA, GEORGE HERALD-NUUSREDAKTEUR

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'