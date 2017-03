Nuwe projek wil verslaafdes help

Freddy Trout van People Against Substance Abuse (Pasa) is die dryfveer agter Change for Hope. Die kollekteblikkies sal duidelik gemerk wees soos die een in die foto.

GEORGE NUUS - 'n Nuwe projek om hoop vir dwelmverslaafdes te bring gaan binne die volgende paar maande in George beslag kry.

Change for Hope gaan geld insamel deur onder meer 'n driemaandelikse straatkollekte en 'n deurlopende blikkieprojek wat besighede en die algemene publiek sal betrek.

Freddy Trout, self voorheen 'n dwelmverslaafde en medestigter van die organisasie People Against Substance Abuse (Pasa), is die dryfveer agter die projek. Hy doen berading vir verslaafdes by die Family Transformation Centre (FTC) en het die afgelope drie jaar 68 mense na 'n rehabilitasiesentrum verwys en 40 is steeds 'skoon'.

Die Change for Hope-projek sal fokus op verslaafdes op straat asook mense wat by sy kantoor om hulp aanklop. "Daar is gereeld ouers en kinders wat in my kantoor beland waar die kind graag gehelp wil word, maar die gesin nie rehabilitasie kan bekostig nie," sê Trout.

Deur Change for Hope te ondersteun eerder as om geld aan bedelaars uit te deel, kan baie mense gehelp word. Trout vertel van 'n gerehabiliteerde verslaafde wat nou weer werk, maar minder verdien as toe hy gebedel het. "Van die mense wat fooitjies uitdeel, verdien soms minder as die bedelaar."

Blikkies sal ook by besighede in die dorp beskikbaar gestel word waar belangstellendes dit kan optel, by die huis volmaak en weer kan aflewer.

Eduro Workwear borg T-hemde vir straatkollekte. "Ons het al 30 vrywilligers, maar gaan 41 nodig hê om by al die verkeersligte te wees wat ons geïdentifiseer het," sê Trout.

Digifusion borg die etikette vir die blikkies, maar 'n borg is nodig vir 600 blikkies wat R1 300 sal kos.

'n Bestuursraad gaan die projek bestuur en volgens Trout sal slegs verslaafdes wat werklik gehelp wil word, oorweeg word. Besighede wat bereid is om as kollektepunt te dien, kan hom kontak by 071 090 4450.

ARTIKEL & FOTO: ALIDA DE BEER, GEORGE HERALD-JOERNALIS

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'

Elke drie maande sal vrywilligers met Change for Hope-geldblikkies geld kollekteer.