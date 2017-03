Gogga gee terug aan gemeenskap

Waldo Schulze, Laylah Conway en Emma van Zyl het elkeen 'n prys gewen. Saam met die wenners is Marchalin Meyer, Hannelie Schliemann, Gideon de Swardt en Margot Kotzé. Agter staan die skoolhoof, AD Roux.

GEORGE NUUS - Gideon (Gogga) de Swardt van Gogga Bicycle Courier het verlede maand drie pryse aan leerders van George Preprimêr oorhandig as wenners van 'n inkleurkompetisie wat hy gehou het.

Hy is 'n oudleerling van die skool en wou hulle inspireer met sy storie oor hoe hy vir homself 'n werksgeleentheid geskep het toe hy twee en 'n halwe jaar gelede telkens voor dooiemansdeur te staan gekom het.

Gogga doen aflewerings per fiets en hy is 'n bekende gesig in Hopestraat waar 'n paar van sy kliënte woon.

"Ek geniet my werk baie. Om 'n verskil te maak is belangrik. Baie van my kliënte is bejaard en maak op my staat om kruideniersware af te lewer, of om ander takies te doen soos om voertuiglisensies te hernu.

Dit is die tweede agtereenvolgende jaar wat hy die kompetisie hou, “om iets terug te gee aan die gemeenskap" en om met sy verhaal ander te inspireer om nie toe te laat dat gestremdheid jou onderkry nie. Gogga was in 'n spesiale skool op Worcester omdat sy een oog so te sê blind is.

Maar die George-gemeenskap is vir hom baie goed.

Torga Optical het vir hom 'n bril van R3 500 geskenk wat 'n reuseverskil maak aan sy sig. Hy is aangewys as die George Chamber of Business se Youth and Junior Ambassador in 2016.

Hy wil graag inwoners en sakelui daaraan herinner dat hy sy pryse so laag moontlik hou en dat hy nou met 'n hoër waentjie, rugsak en krat die hele dorp vol ry - tot by die Garden Route Mall en Blanco.

In die sakesentrum is sy afleweringsfooi R40. Hy kan gekontak word by 082 795 5283.

ARTIKEL: PAULINE LOURENS, GEORGE HERALD-JOERNALIS

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'