Kameratoerusting op lughawe gesteel

Ingang na George-lughawe.

GEORGE NUUS - Die George-polisie vermoed twee professionele diewe sit agter die diefstal van duur kameratoerusting ter waarde van R150 000, wat verlede Vrydag 3 Maart by die George-lughawe gesteel is.

Die toerusting, 'n Nikon D800-kamera en 'n paar Tamron- en Nikon-lense, was in 'n sak in die restaurant op die lughawe.

Konst. Rachel Hendriks van die George-polisie sê twee persone was betrokke by die diefstal. "As ons na die beeldmateriaal kyk, lyk dit of die twee diewe ervare en bedrewe is in die tipe misdaad. Die slagoffer word heeltyd dopgehou, vandat hy van die vliegtuig afklim en na die restaurant beweeg," sê sy.

Die man het by die restaurant vir iemand gevra om sy sak dop te hou en hy het na die badkamer gegaan. Een van die verdagtes, wat heeltyd op sy selfoon was, agtervolg dan die slagoffer.

Die ander verdagte is ook op sy selfoon, en ruil die slagoffer se sak met 'n leë een om.

Hendriks sê 'n beloning word uitgeloof vir positiewe inligting wat sal lei tot die opspoor van die toerusting en arrestasie van die verdagtes.

Die verdagtes, albei wit mans, was geklee in blou denims. Een van hulle het 'n swart en grys geruite hemp en 'n donkerbruin sagte pet gedra. Die ander verdagte het 'n swart bofbalpet met 'n donkerbruin hemp gedra.

Enigiemand met inligting oor die diefstal, toerusting of die verdagtes, kan kapt. Kobus Landman skakel by 044 803 4719 of 083 357 5370.

* The George Police suspect two professional thieves are behind the theft of expensive camera equipment worth R150 000 at the George airport last Friday 3 March. The equipment, a Nikon D800 camera and a few Tamron and Nikon lenses, were in a bag in the restaurant at the airport.

Constable Rachel Hendricks of the George Police says the video footage creates the impression of two professional thieves. The victim was watched from the moment he got off the plane. When he left the restaurant to go to the rest room, he left his bag in the care of someone else. One of the suspects followed him while the other replaced his camera bag with a similar empty one.

ARTIKEL: LIZETTE DA SILVA, GEORGE HERALD-NUUSREDAKTEUR

