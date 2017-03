4 Jong vroue gekaap

Generiese foto.

GEORGE NUUS - 'n Vrou van George en haar drie vriendinne is Saterdagoggend tussen 03:00 en 04:00 in Lyrastraat, Parkdene deur vyf mans gekaap en van hul besittings beroof.

Die rowers, almal bruin mans, het by 'n stopstraat die motordeure van die vrou se wit Hyundai oopgeruk en ingespring.

Die bestuurder en haar voorste passasier moes agter by hul twee vriendinne inklim saam met drie van die verdagtes.

'n Wilde jaagtog na Glentana het hierna gevolg waarna die vroue van hulle besittings, waaronder kontant en selfone, beroof is.

"Op pad terug na George het een van die verdagtes aan die bestuurder gesê dat hy die vroue moet vrylaat. Die verdagtes het in Nelson Mandela-boulevard gestop en uitgeklim. Die vroue het toe die voorval aan die polisie gerapporteer," het kapt. Khunjulwa Sam van die Conville-polisie gesê.

Een van die verdagtes het voor hulle gevlug het, die woorde 26-sonop met sy vingers op een van die motor se vensters geskryf. Die term word glo deur die 26-tronkbende gebruik.

Enigiemand met inligting oor die voorval word versoek om konst. L Yoko te kontak by 044 803 3339 of 071 020 7107.

• Die Conville-polisie soek ook inligting oor 'n tref-en-trap wat Sondag 5 Februarie om 02:25 in Kingstraat, Parkdene plaasgevind het. Inwoners het die slagoffer, 'n vrou in die pad sien lê en die polisie op patrollie, voorgekeer. Dit voertuig wat haar raakgery het, het nie op die toneel gestop nie. Sy het 'n besering aan haar been gehad en is hospitaal toe geneem.

Enigiemand met inligting oor die voorval kan die ondersoekbeampte, konst. P Nyiki skakel by 044 803 3302.

* A woman from George and her three friends were hijacked in Lyrastraat, Parkdene last Saturday (25 February) between 03:00 and 04:00 by five men who also robbed them of their belongings. The robbers, all coloured men, opened the white Hyundai's doors when the vehicle came to a standstill and jumped in.

The women were taken to Glentana, searched and robbed of cash and cellphones. The robbers drove back to George and got out of the vehicle in Nelson Mandela Boulevard. The word '26 sonop' was written on one of the car's windows. It is a term used by the 26 prison gang. The women are unharmed. Anyone with information can contact Constable L Yoko on 044 803 3339 of 071 020 7107.

ARTIKEL: LIZETTE DA SILVA, GEORGE HERALD-NUUSREDAKTEUR

