Bewaarder agter tralies oor seksdaad

Generiese foto.

GEORGE NUUS - Beweringe van 'n gevangene oor gedwonge orale seks by die George-hofselle, het Dinsdagmiddag tot die arrestasie van 'n bewaarder gelei.

Hy is by die George-gevangenis in Uniestraat aangekeer. Die beweerde voorval het op 16 Februarie plaasgevind.

Kapt. Malcolm Pojie, die Suid-Kaapse polisiewoordvoerder, het die voorval bevestig en gesê die verdagte (43) sal vandag (Donderdag 2 Maart) in die George-hof verskyn op aanklag van verkragting.

"Sy arrestasie hou verband met beweringe dat hy op 16 Februarie tussen 10:00 en 11:30 'n 25-jarige aangehoudene in die hofselle gedwing het om orale seks op hom uit te voer. Die voorval is later aan die owerhede gerapporteer. Die verdagte is by sy werk gearresteer en word aangehou by die George-polisie," het Pojie gesê.

Dieselfde bewaarder is in Julie 2016 ook daarvan beskuldig dat hy orale seks op 'n gevangene (30) afgedwing het. Die gevangene het beweer dat die verdagte hom na 'n kantoor by die George-tronk gelok het om sy skoene te poleer en hom toe gedwing het om orale seks te hê.

'n Formele klag is toe ook by die gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe-eenheid (GKS) ingedien vir verdere ondersoek, maar die bewaarder is nooit in hegtenis geneem of aangekla nie.

Pojie het bevestig dat dié saak intussen teruggetrek is.

Die departement van korrektiewe dienste is genader vir kommentaar, maar geen terugvoer is ontvang nie.

* A George correctional warder was arrested at his work on Tuesday afternoon on a charge of rape. The suspect (43) allegedly forced an inmate to perform oral sex on him in the holding cells at the George Magistrate's court. The incident occurred on 16 February.

Captain Malcolm Pojie, Southern Cape police spokesman. said the suspect will appear in the George Magistrate's court today Thursday March 2. The same official was also accused of a similar offence in July 2016. This case was withdrawn.

ARTIKEL: LIZETTE DA SILVA, GEORGE HERALD-NUUSREDAKTEUR

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'