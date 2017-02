Swendelaar weer in hof vir bedrog

Edward Zaayman word Vrydag by ‘n vulstasie in Grootbrakrivier in hegtenis geneem nad ‘n lokval vir hom gestel is.

SUID-KAAP NUUS - Skaars vyf maande nadat die swendelaar, Edward Zaayman, op parool vrygelaat is, is hy Vrydag weer in Groot-Brakrivier op ‘n aanklag van bedrog in hegtenis geneem.

Dit volg nadat Zaayman op slinkse wyse, op 10 Januarie, ‘n splinternuwe bakkie by ‘n voertuighandelaar op George bekom het. Hy het die bedrag van R405 000 elektronies oorbetaal, maar dit het na ‘n paar dae aan die lig gekom dat die geld nooit inbetaal is nie. Hy het by twee verdere geleenthede die bedrag “inbetaal” en die handelaar het die bakkie teruggeneem.

Zaayman het onderneem om R70 000 skade wat deur die handelaar gely is teen verlede Vrydag terug te betaal. Na versuim om dit te doen is hy Vrydagmiddag 24 Februarie in ‘n lokval, wat deur die polisie gestel is, by ‘n vulstasie op Groot-Brakrivier in hegtenis geneem.

Edward Zaayman en sy pa, Daniel Zaayman is in 2014 in Oudtshoorn beide 15 jaar gevangenisstraf vir bedrog opgelê. Hulle het egter teen die vonnis geappelleer en hulle is onderskeidelik in Maart (Daniel) en September (Edward) op parool vrygelaat.

Volgens die handelaar sou Edward die volle bedrag van die bakkie met geld wat hy by sy oupa, André, sou kry, betaal. Die handelaar het verskeie kere met “Oupa André” gepraat en hy het hulle verseker dat hy die geld namens Edward oorbetaal.

Die Oudtsoorn Courant het die nommer van die “oupa” vandag (28 Februarie) geskakel en die oproep is deur Edward se pa, Daniel, beantwoord. Hy het ongemaklik geraak toe daar aan hom gevra is wie André is en kon nie ‘n verduideliking verskaf nie.

Terwyl die Oudtshoorn Courant Maandag in die hof in Thembalethu was waar Edward moes verskyn, is inligting ontvang dat Edward ook ten minste vier ander partye die afgelope twee weke ingeloop het. Hy het ‘n huis in Hartenbos gehuur, maar nooit die R16 000 vir huur en deposito aan die eienaar betaal nie.

Zaayman het intussen die huis aan ander huurders aangebied en depositos van hulle ontvang. Hy het ook verlede week in gebreke gebly om geute waarvoor hy meer as R2000 ontvang het, by ‘n huis aan te bring.

Al die partye het intussen ook hierdie sake by die polisie aangemeld.

Edward is na gister se hofverrigtinge oorgeplaas na die George gevangenis war hy in aanhouding sal bly tot met sy volgende hofverskyning op 30 Maart.

Edward Zaayman na sy vrylating in September 2014.

ARTIKEL: HANNES VISSER, OUDTSHOORN COURANT-REDAKTEUR

