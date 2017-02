Ongelukslagoffer na 4 maande tuis

Lorenzo Seconds is verlede Vrydag vier maande na die ongeluk uit Bethesda ontslaan.

GEORGE NUUS - Lorenzo Seconds (32) van Parkdene wat vier maande gelede ernstig in 'n motorongeluk beseer is, is verlede Vrydag huis toe.

Hy het by Bethesda, in die versorgingseenheid vir pasiënte, aangesterk nadat hy uit die George-hospitaal ontslaan is.

"Ek is bly ek gaan huis toe, maar gaan die mense hier mis. Ek sal nooit genoeg dankie kan sê nie. Hier by Bethesda het ek eersteklas versorging gekry. Die susters en fisioterapeute het my gehelp om myself te kan help. Ek sou nie sonder krukke hieruit geloop het as dit nie vir hulle was nie," sê Lorenzo.

Lorenzo, wat vir verskeie plaaslike rugbyklubs uitgedraf en amateurrugby gespeel het, was een van drie mense wat op 2 Oktober 2016 voor 'n nagklub in Pacaltsdorp raakgery is.

Hy het ernstige beserings aan beide sy bene opgedoen.

"Ek ervaar nog daagliks pyn en kan nie sonder die beenstut loop nie, maar ek is ten minste op die been. Ek wil graag vir die fisioterapeut Scott Rickard en Linda Kleinbooi in besonder bedank vir my rehabilitasie. Daar was dae wanneer ek wou opgee, maar hulle het my moed ingepraat."

Lorenzo het ook sy verloofde, Rochelle Lamini bedank vir al haar bystand, liefde en ondersteuning asook sy pastoor, John Smith.