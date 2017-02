Klopjagte in Pacaltsdorp

Kol. Hans Blaauw (tweede van links) verlede Vrydagoggend saam met van die beamptes voordat hulle na Syferfontein vir 'n klopjag by die onwettige taverne vertrek. By hom is van links: sers. S Fisher, konst. R Balie, kapt. B Heynes en ao. C Van der Westhuizen. INLAS: Opgeknipte skroot op 'n erf in Syferforntein. Foto: Lizette da Silva

GEORGE NUUS - Klopjagte is verlede week regoor Pacaltsdorp uitgevoer om misdaad in die woonbuurt te bekamp. Die polisie het altesaam 17 persele tussen verlede Woensdag 06:00 en Donderdag 02:00 besoek.

Verskeie arrestasies is uitgevoer vir onder andere besit van dwelms, besit van gesteelde goedere, opsetlike saakbeskadiging en naamskending.

Minstens 19 mense is vir publieke dronkenskap aangekeer. Die hoë syfers kan toegeskryf word aan die feit dat staatstoelaes (AllPay) verlede Woensdag 1 Februarie uitbetaal is en gekenmerk word as 'n dag wanneer misdaad toeneem.

"As ons teen tye van AllPay nie optredes doen en ons sigbaarheid verskerp nie, sit ons met te veel misdaad - van aanrandings tot rooftogte," het die stasiekommissaris van Pacaltsdorp, kol. Hans Blaauw gesê.

Drie onwettige immigrante is ook langs die N2-snelweg naby Pacaltsdorp aangekeer. Daar is later vasgestel dat die drie mans op lasbriewe gesoek word in Milnerton, Kaapstad.

Twee persele in Syferfontein is ook deursoek waar daar op gesteelde goedere en skroot beslag gelê is.

By die een perseel het die polisie op 'n groot hoeveelheid drank beslag gelê. 'n Man (71) is aangekeer vir onwettige handel in drank en besit van vermoedelik gesteelde eiendom.

Die man het skuld beken op die klag wat verband hou met die drank en 'n R500-boete betaal.

ARTIKEL & FOTO: LIZETTE DA SILVA, GEORGE HERALD-NUUSREDAKTEUR

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'