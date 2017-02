Tannie Greta vertel van die liefde

Tannie Greta se lewenslange liefde laat haar steeds blom op 98.

GEORGE NUUS - Valentynsdag beteken deesdae vir ons glans en luuksheid. Maar het mense vroeër jare hier in George die liefde so gevier?

Tannie Greta, bekend as die 'malvatannie' in George, is die matriarg van 'n omvangryke familie en het verlede jaar 98 geword.

Voor haar man, oom Burger (Buks), se dood was die egpaar kultuurleiers in die dorp. As leiers in die Volkspelebeweging het hul harte en huis altyd oopgestaan vir gaste van heinde en ver.

Europese volksdansgroepe het dikwels op hulle plaas, Die Bof, oorgeslaap.

Valentynsdag is nie iets wat hulle ooit gevier het nie, sê sy. Wat die deurslag gegee het in haar huwelik van bykans 46 jaar was genade van bo en 'n liefde vir mekaar wat hulle in staat gestel het om alle verskille te oorkom. Sy deel egter graag haar verhaal met ons.

Dit was tydens die Tweede Wêreldoorlog, 1939-42. Haar pa was die parlementslid dr. Karl Bremer en sy het net 'n bevoorregte stadslewe geken.

As student op Stellenbosch het sy Burger tydens 'n studentetoer ontmoet toe sy en haar kamermaat, Ena (Burger se suster), in George by Ena se ouerhuis tuisgegaan het. Die plaaslewe in daardie tyd was eenvoudig en die mense was arm.

Vir ongeveer twee jaar het Greta en Burger vir mekaar briewe geskryf en mekaar maar 'n handjie vol kere gesien.

Toe die verlange te erg word, het Burger by geleentheid met sy fiets gery om vir haar te gaan kuier! Daar was nie 'n teerpad nie; dit was swaartrap met 'n dikwielfiets op die grondpaaie en deur die talle plase tussen George en Stellenbosch. 'n Paar dae en 'n paar honderd plaashekke verder het hy aangekom - om ná 'n kuier van enkele dae die hele rit terug aan te pak.

Hulle het op 16 Desember 1942 in Hermanus getrou. Haar pa het die ekstra rantsoenkaartjies vir petrol waarop hy as dokter geregtig was, gebruik om petrol op te gaar om vir die troue te gebruik.

Burger en Ena was die enigste lede van die Gericke-familie, maar daar was darem 'n groepie van die Bremer-kant teenwoordig. 'n Bakkervriend het gesorg vir versnaperings vir die klein onthaal. Wittebrood kon daar nie wees nie.

Die paartjie moes dieselfde aand die trein haal in Swellendam en tannie Greta se broer Paul het hulle met die opgegaarde koepon-petrol in die motor tot daar geneem. Toe die trein om 02:00 die stasie instoom, is hulle bespreking nie op die kondukteur se lys nie. (In die oorlog het mense dikwels met omkopery iemand anders se plek "gesteel".)

So bring hulle toe hul huweliksnag op 'n volgepakte trein deur: tannie Greta sittend ingedruk op die bank in 'n treinwa, en oom Burger buite op die platvormpie tussen die waens.

Huis toe.

Tannie Greta en oom Burger met sterre in die oë.

Tannie Greta en oom Burger Gericke op hulle troudag op 16 Desember 1942 in Hermanus.

ARTIKEL: LIRYKE FERREIRA, GEORGE HERALD-SUBREDAKTEUR

Ons het gaan kers opsteek by een van die George Herald se ou gunstelinge, tannie Greta Gericke.Baie ure later is hulle op George-stasie begroet met 'n gesig wat balsem was vir die moeë gemoedere - nie minder nie as drie perdekarre, getrek deur pronkende perde met pluime in die maanhare, het hulle kom haal.